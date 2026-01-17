ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
Skoda「全新旗艦7人座電動休旅車」來了！Peaq預定今年夏季全球首發

圖文／7Car 小七車觀點

Škoda 正式公布旗下即將推出的全新純電七人座旗艦車型名稱為「Peaq」。此命名旨在強調該車型將位居品牌產品陣容的頂端位置。Peaq 的設計理念源自 2022 年春季發表的 Vision 7S 概念車，將品牌倡導的永續性、功能性設計與尖端科技融入量產車型，主打現代家庭與日常探險者市場。

Škoda 全新旗艦電動七人座命名 Peaq　預定 2026 年夏季全球首發

根據品牌銷售與市場行銷董事 Martin Jahn 表示，Vision 7S 概念車為 Škoda 開拓了全新領域，並確立了提升品牌定位的方向。歷經設計語言的革新與產品識別的深化，如今這款創新車型概念即將實現。Peaq 將品牌核心價值 — 寬敞空間與實用性 — 提升至全新高度，並成為 Škoda 電動化未來的重要象徵。

Škoda 全新旗艦電動七人座命名 Peaq　預定 2026 年夏季全球首發

Škoda 全新旗艦電動七人座命名 Peaq　預定 2026 年夏季全球首發

Škoda 全新旗艦電動七人座命名 Peaq　預定 2026 年夏季全球首發

Škoda 全新旗艦電動七人座命名 Peaq　預定 2026 年夏季全球首發

Škoda 全新旗艦電動七人座命名 Peaq　預定 2026 年夏季全球首發

Škoda 全新旗艦電動七人座命名 Peaq　預定 2026 年夏季全球首發

Peaq 的車室設計以七人座配置為基礎，強調能同時滿足工作、休閒與旅行探索的多功能需求。斯柯達將用戶友好性與精心設計的「Simply Clever」智慧解決方案置於設計核心，使 Peaq 成為品牌電動車系擴張中的又一里程碑。車款延續了品牌廣受信賴的空間、實用與舒適等價值。

Škoda 全新旗艦電動七人座命名 Peaq　預定 2026 年夏季全球首發

Škoda 目前正依循「Next Level Škoda」策略邁向新十年，目標於 2030 年前成為歐洲最暢銷的前三大汽車品牌之一。品牌透過提供純電動車（BEV）、油電混合及內燃機等多樣化產品吸引消費者，並持續拓展印度、越南及東協等重要成長市場。Peaq 預計將於 2026 年夏季舉行全球首發，進一步強化 Škoda 在電動車市場的產品佈局。

