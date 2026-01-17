Skoda「全新旗艦7人座電動休旅車」來了！Peaq預定今年夏季全球首發

圖文／7Car 小七車觀點

Škoda 正式公布旗下即將推出的全新純電七人座旗艦車型名稱為「Peaq」。此命名旨在強調該車型將位居品牌產品陣容的頂端位置。Peaq 的設計理念源自 2022 年春季發表的 Vision 7S 概念車，將品牌倡導的永續性、功能性設計與尖端科技融入量產車型，主打現代家庭與日常探險者市場。

根據品牌銷售與市場行銷董事 Martin Jahn 表示，Vision 7S 概念車為 Škoda 開拓了全新領域，並確立了提升品牌定位的方向。歷經設計語言的革新與產品識別的深化，如今這款創新車型概念即將實現。Peaq 將品牌核心價值 — 寬敞空間與實用性 — 提升至全新高度，並成為 Škoda 電動化未來的重要象徵。

Peaq 的車室設計以七人座配置為基礎，強調能同時滿足工作、休閒與旅行探索的多功能需求。斯柯達將用戶友好性與精心設計的「Simply Clever」智慧解決方案置於設計核心，使 Peaq 成為品牌電動車系擴張中的又一里程碑。車款延續了品牌廣受信賴的空間、實用與舒適等價值。

Škoda 目前正依循「Next Level Škoda」策略邁向新十年，目標於 2030 年前成為歐洲最暢銷的前三大汽車品牌之一。品牌透過提供純電動車（BEV）、油電混合及內燃機等多樣化產品吸引消費者，並持續拓展印度、越南及東協等重要成長市場。Peaq 預計將於 2026 年夏季舉行全球首發，進一步強化 Škoda 在電動車市場的產品佈局。