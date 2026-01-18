ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
馬自達發表全新車色「暢銷休旅CX-5首搭」！海軍雲母藍更深邃優雅

圖文／7Car 小七車觀點

Mazda 日前正式發表全新車色「Navy Blue Mica」，預計將逐步導入旗下各車系。首款配備此顏色的車型為全新 CX-5，該車款自 2018 年以來持續成為品牌最暢銷車系。Mazda 期望此色調能成為未來多年深受用戶喜愛的代表。

Mazda 發表全新車色「Navy Blue Mica」，首搭於熱銷車系 CX-5

Mazda 與藍色淵源深厚，早在 1970 年代便將「Mazda Blue」定為企業識別色，初代 CX-5 上市時亦選用藍色系。據品牌統計，名稱中包含「藍」字的車色已累計超過 150 種。此次推出的「Navy Blue Mica」，是從既有的「Deep Crystal Blue Mica」進一步演化而來，專為強調日常使用場景而設計。

Mazda 發表全新車色「Navy Blue Mica」，首搭於熱銷車系 CX-5

為實現「高解析度」的色彩表現，開發團隊特別調整雲母顆粒的比例與排列方式，使其在光影下同時呈現鮮明飽和度與深邃優雅感。此技術能增強車身線條對比與質感，無論晴雨環境皆能突顯設計細節。

Mazda 發表全新車色「Navy Blue Mica」，首搭於熱銷車系 CX-5

Mazda將車色視為塑造車輛整體形象與個性的關鍵元素之一，如同設計線條與內裝質感，色彩同樣承載著品牌的美學理念與情感連結。未來的色彩策略將不只侷限於視覺美感，更會緊密結合「人馬一體」的駕馭哲學，透過精心調配的色調與質感變化，傳遞車輛在靜止時的高雅氣質，以及在行進中展現的活力與動感。品牌期望每款顏色都能喚起車主的情感共鳴，讓色彩成為連結日常生活與駕馭樂趣的媒介，持續透過色彩設計演繹 Mazda 對移動生活的熱情與創造力。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

