「新TOYOTA Yaris Cross休旅」日本即將開賣！外觀、內裝升級導入大螢幕

▲日規Yaris Cross新年式1月底開賣！升級10.5吋大螢幕。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日規Yaris Cross新年式1月底開賣！升級10.5吋大螢幕。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

與台灣DNGA平台不同的日規TOYOTA Yaris Cross即將迎來新年式，日本預計1月底開賣，同時也流出重點配備資訊，外觀除了有車色、黑化特仕車，內裝還頗有誠意升級更大的10.5吋螢幕。

▲日規Yaris Cross新年式1月底開賣！升級10.5吋大螢幕。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日規動力維持1.5升汽油與油電。

日規新年式 Yaris Cross 預計於1月底開始接單，預計2月上市，動力編成延續現有設定，包含 1.5 升自然進氣汽油與1.5升油電雙動力選擇，提供消費者更多元的購車選項。

▲日規Yaris Cross新年式1月底開賣！升級10.5吋大螢幕。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新年式 Yaris Cross外觀將具有黑化特徵，同時追加更帥氣的特仕車。

新年式 Yaris Cross 將升級黑色後視鏡與鯊魚鰭天線，並新增一款「Urban Rock」淺棕色車色，塑造更具個性化的視覺效果。此外，Z URBANO則做為黑化特仕車，連車型銘牌也同步塗黑，提升整體質感。

▲日規Yaris Cross新年式1月底開賣！升級10.5吋大螢幕。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲內裝從原本的8吋螢幕升級成10.5吋。

內裝藉由新年式導入的10.5 吋中控觸控螢幕，相比舊款的 8 吋版本，在解析度與觸控反應上都有顯著進步，同時支援更多資訊顯示與娛樂功能，使用體驗更加直覺。

此外，部分進階車型如 GR Sport 也加入更高規格的配備，例如 方向盤與座椅加熱功能，並搭載 Nanoe X 空氣淨化系統，使整體舒適性與豪華感再提升。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

