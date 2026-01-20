「Volvo全新休旅EX60」發表前洩漏！外型亮眼、內裝高科技

▲Volvo EX60廠照提前流出！廬山真面目曝光了。（圖／翻攝自Volvo）

記者徐煜展／綜合報導

Volvo預計在1月21日舉行全球EX60發表會，將以全新的電動休旅進軍中型休旅級距，同時也被視為XC60的市場接班人。在正式發表前夕，原廠尚未公開的外觀廠照已在網路上流出，讓外界提前一窺這款極具戰略意義的車款細節。

▲比起油車XC60，全新EX60展現更有辨識度的未來感。

全新 EX60 在車頭與側面線條提前流出。新車採用未來的電動車科幻設計，搭配全 LED大燈組及清晰的「雷神之錘」燈形，延續 Volvo 家族式語彙卻更具未來感。從側面來看，其車門把手與側窗造型也有別於以往 XC60，加入更多科技感元素，整體輪廓線條清爽俐落。

▲EX60採用最新的SPA3純電平台打造，具備800V高壓電架構。

官方尚未公布完整技術規格，但Volvo早前已先行透露EX60 的性能重點，採用全新 SPA3 純電平台 打造，具備 800V 高壓電氣架構，支援高達 400 kW 的快充能力，WLTP 純電續航最高可達 810 公里。



EX60也將成為 Volvo 首款導入 Google 新一代 AI 語音助理「Gemini」 的車型，主打更貼近真人對話的自然語音互動。駕駛不必記住固定指令、也無須頻繁觸控中控螢幕，只要開口說話，就能完成多項車載聯網與車輛功能操作，讓雙手專注在方向盤上，進一步降低分心駕駛的風險，強化行車安全。

Volvo XC60 系列是該品牌的全球銷售主力，而 EX60 則扮演全面電動化接班角色。官方曾預告，EX60不只是 XC60的電動版本，而是在平台、軟體、效能與續航等方面全面升級的全新世代車款。