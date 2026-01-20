ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣鴻華先進「第2款國產車Cavira曝光」今年上市！內外與納智捷不一樣

▲內政部消防署網站曝光鴻華先進未來動向。（圖／翻攝自《內政部消防署》）

▲內政部消防署網站曝光鴻華先進未來動向。（圖／翻攝自《內政部消防署》）

記者徐煜展／綜合報導

台灣鴻華先進動作頻頻，繼Bria打開市場話題後，第2款國產電動車已經有譜，於內政部消防署網站揭露全新Cavira車名，這款前身就是鴻海Model C，也可以視為納智捷n7後繼車款。

▲內政部消防署網站曝光鴻華先進未來動向。（圖／翻攝自《內政部消防署》）

▲Cavira預計今年上市，成為鴻華先進第2款電動車。

與日前官網洩漏的Cavara車名不同，最新在消防署曝光的Cavira車名，可能將作為納智捷n7後繼接班人，據了解，全新的Cavira將作為鴻華先進第2款國產電動車，預計在春節過後，會有進一步動向與上市消息。

▲內政部消防署網站曝光鴻華先進未來動向。（圖／翻攝自《內政部消防署》）

▲待納智捷n7銷售完畢後，全新Cavira將來補位。

Cavira外型與n7相比，新Cavira修飾更簡潔俐落，帶來更時尚、更有科幻未來的電動車視覺感。內裝介面也經過升級優化，導入與Bria相同的最新系統，在操作上顯得更直覺。開價上，全新Cavira有望與n7同步，繼續維持百萬有找的入門款甜甜價。

在動力配置除了比照n7提供單馬達標準款與大電池版外，Cavira則有望再推出雙馬達版本，參考日前剛上市的Bria雙馬達車型，則具有400匹馬力、466公里續航。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：鴻海電動車Model BModel CModel CModel V休旅跨界Foxtron BriaCavira

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【最後擺攤身影曝】蔥油餅夫妻雙亡「永久歇業」　網刷一排道不捨

推薦閱讀

福特推「暗黑野馬跑車」性能再升級！機械增壓上身鎖定賽道玩家

福特推「暗黑野馬跑車」性能再升級！機械增壓上身鎖定賽道玩家

台灣鴻華先進「第2款國產車Cavira曝光」今年上市！內外與納智捷不一樣

台灣鴻華先進「第2款國產車Cavira曝光」今年上市！內外與納智捷不一樣

「Volvo全新休旅EX60」發表前洩漏！外型亮眼、內裝高科技

「Volvo全新休旅EX60」發表前洩漏！外型亮眼、內裝高科技

「第6代TOYOTA RAV4」歐洲售價不便宜！油電雙動力開始接單

「第6代TOYOTA RAV4」歐洲售價不便宜！油電雙動力開始接單

「MG全新7人座休旅」今年開賣！1.5升全新油電配3排大空間

「MG全新7人座休旅」今年開賣！1.5升全新油電配3排大空間

和泰看好台灣車市「估今年總市場上看44萬輛」！旗下3品牌挑戰連霸

和泰看好台灣車市「估今年總市場上看44萬輛」！旗下3品牌挑戰連霸

最新文章

福特推暗黑野馬跑車性能再升級2026-01-20

台灣鴻華先進「第2款國產車Cavira曝光」今年上市2026-01-20

「Volvo全新休旅EX60」發表前洩漏2026-01-20

「第6代TOYOTA RAV4」歐洲接單2026-01-20

「MG全新7人座休旅」今年開賣2026-01-20

Array2026-01-19

「新TOYOTA Yaris Cross休旅」日本即將開賣2026-01-19

TOYOTA「9人座商用MPV」新年式登場2026-01-19

TOYOTA「大改款7人座休旅要來了」2026-01-19

「Mazda小休旅」今年3月爆停產2026-01-19

熱門文章

「MG全新7人座休旅」今年開賣2026-01-20

台灣鴻華先進「第2款國產車Cavira曝光」今年上市2026-01-20

TOYOTA「9人座商用MPV」新年式登場2026-01-19

「Volvo全新休旅EX60」發表前洩漏2026-01-20

「第6代TOYOTA RAV4」歐洲接單2026-01-20

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光2026-01-03

馬自達發表全新車色CX-5首搭2026-01-18

台灣多款「歐系進口休旅」折價超過50萬2026-01-17

歐寶暢銷車Astra推新改款2026-01-18

TOYOTA「大改款7人座休旅要來了」2026-01-19

相關新聞

「Volvo全新休旅EX60」發表前洩漏！外型亮眼、內裝高科技

「Volvo全新休旅EX60」發表前洩漏！外型亮眼、內裝高科技

「MG全新7人座休旅」今年開賣！1.5升全新油電配3排大空間

「MG全新7人座休旅」今年開賣！1.5升全新油電配3排大空間

「新TOYOTA Yaris Cross休旅」日本即將開賣！外觀、內裝升級導入大螢幕

「新TOYOTA Yaris Cross休旅」日本即將開賣！外觀、內裝升級導入大螢幕

TOYOTA「大改款7人座休旅要來了」空間更勝RAV4！2.8升渦輪搭配油電更省油

TOYOTA「大改款7人座休旅要來了」空間更勝RAV4！2.8升渦輪搭配油電更省油

「Mazda小休旅」今年3月爆停產！更便宜的全新CX-20來補位

「Mazda小休旅」今年3月爆停產！更便宜的全新CX-20來補位

讀者迴響

熱門文章

「MG全新7人座休旅」今年開賣！1.5升全新油電配3排大空間

「MG全新7人座休旅」今年開賣！1.5升全新油電配3排大空間

台灣鴻華先進「第2款國產車Cavira曝光」今年上市！內外與納智捷不一樣

台灣鴻華先進「第2款國產車Cavira曝光」今年上市！內外與納智捷不一樣

TOYOTA「9人座商用MPV」新年式登場！折合新台幣57萬　外觀、安全升級

TOYOTA「9人座商用MPV」新年式登場！折合新台幣57萬　外觀、安全升級

「Volvo全新休旅EX60」發表前洩漏！外型亮眼、內裝高科技

「Volvo全新休旅EX60」發表前洩漏！外型亮眼、內裝高科技

「第6代TOYOTA RAV4」歐洲售價不便宜！油電雙動力開始接單

「第6代TOYOTA RAV4」歐洲售價不便宜！油電雙動力開始接單

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

馬自達發表全新車色「暢銷休旅CX-5首搭」！海軍雲母藍更深邃優雅

馬自達發表全新車色「暢銷休旅CX-5首搭」！海軍雲母藍更深邃優雅

台灣多款「歐系進口休旅」折價超過50萬！中型90萬有找就能入手

台灣多款「歐系進口休旅」折價超過50萬！中型90萬有找就能入手

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366