台灣鴻華先進「第2款國產車Cavira曝光」今年上市！內外與納智捷不一樣

▲內政部消防署網站曝光鴻華先進未來動向。（圖／翻攝自《內政部消防署》）

記者徐煜展／綜合報導

台灣鴻華先進動作頻頻，繼Bria打開市場話題後，第2款國產電動車已經有譜，於內政部消防署網站揭露全新Cavira車名，這款前身就是鴻海Model C，也可以視為納智捷n7後繼車款。

▲Cavira預計今年上市，成為鴻華先進第2款電動車。

與日前官網洩漏的Cavara車名不同，最新在消防署曝光的Cavira車名，可能將作為納智捷n7後繼接班人，據了解，全新的Cavira將作為鴻華先進第2款國產電動車，預計在春節過後，會有進一步動向與上市消息。

▲待納智捷n7銷售完畢後，全新Cavira將來補位。

Cavira外型與n7相比，新Cavira修飾更簡潔俐落，帶來更時尚、更有科幻未來的電動車視覺感。內裝介面也經過升級優化，導入與Bria相同的最新系統，在操作上顯得更直覺。開價上，全新Cavira有望與n7同步，繼續維持百萬有找的入門款甜甜價。

在動力配置除了比照n7提供單馬達標準款與大電池版外，Cavira則有望再推出雙馬達版本，參考日前剛上市的Bria雙馬達車型，則具有400匹馬力、466公里續航。