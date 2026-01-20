「MG全新7人座休旅」今年開賣！1.5升全新油電配3排大空間

▲MG將以榮威RX9貼牌全新7人座進軍歐洲市場。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

MG在2026年即將在歐洲市場大展拳腳，這將是品牌在歐洲首次進軍真正的 正七人座家用 SUV 級距，並瞄準同級競爭對手如 Skoda Kodiaq、Peugeot 5008，用上最新省油的1.5升PHEV油電技術！

▲MG在歐洲全新的7人座休旅來自集團的榮威RX9。

MG將以旗下的榮威RX9以貼牌方式進軍歐洲7人座休旅戰場，該車將具有車長近5米、軸距破2.9米的大空間表現，是品牌相當罕見的正7人座休旅作品，標配狀態下行李廂達 約 203 公升，折疊第三排後可擴充至 517 公升，全部放倒更可提升至 1,052 公升。

▲歐洲市場預計會以S9 PHEV作為新車命名。

事實上，在俄羅斯市場的MG RX9同樣來自榮威RX9延伸而來，不過在日前的歐洲碰撞安全測試機構 Euro NCAP 的曝光資料中，能看到這款7人座作品將以S9 PHEV作為歐洲市場命名。

即將在今年進軍歐洲的MG S9，採用集團最新的插電式油電系統，採用 1.5 升汽油引擎搭配電動馬達與大容量電池，純電模式下可實現約100公里左右的電動續航，符合歐盟近年來對排放限制的嚴苛要求。