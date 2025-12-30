ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
台北車展／三菱「全新國產休旅XForce」發表！雙7人座新車驚喜同台

▲台北車展／三菱「全新國產休旅XForce」發表！雙7人座新車驚喜同台

記者張慶輝／台北報導

Mitsubishi中華三菱在今（30）日的2026台北新車大展上，正式對外發表了全新XForce，並為其開出　萬起的建議售價，要進攻競爭最激烈的國產休旅車級距；中華三菱早在11／3就已展開XForce的預接單活動，當時開出的預售價為79.9萬，如今也公布了全車系正式售價，而此次除了宣告XForce正式發表外，全新的Outlander、以及Destinator也在展中驚喜現身，為之後的導入計畫提前暖身。

▲台北車展／三菱「全新國產休旅XForce」發表！雙7人座新車驚喜同台（圖／記者張慶輝攝）

相較於海外版本，台灣國產化的XForce具備多項獨家配備，包括冰魄藍車色、10.25吋數位儀表板、完整Level 2駕駛輔助科技、強化隔音制震等，而且相比同級對手，更具備有強悍的全能身手，越野三圍分別為進入角21度、離去角30.5度、離地高222mm，搭配4種駕駛模式、同級最大18吋鋁圈與AYC控制機能，都讓XForce有更多底氣挑戰對手不敢深入的險境。

▲台北車展／三菱「全新國產休旅XForce」發表！雙7人座新車驚喜同台（圖／記者張慶輝攝）

日前已經現身台灣進行測試的Outlander，也在此次車展中驚喜現身，作為國內車迷期待已久的第4代大改款車型，與先前的臆測不同，現場展出的車型並非PHEV插電式油電動力車型，這也讓未來會導入何種動力增添變數；另外源自XForce架構的Destinator也同步現身展台，其搭載1.5升渦輪動力與更寬敞7人座設定，將能為有多人乘載需求的買家提供全新選項。

▲台北車展／三菱「全新國產休旅XForce」發表！雙7人座新車驚喜同台（圖／記者張慶輝攝）

▲台北車展／三菱「全新國產休旅XForce」發表！雙7人座新車驚喜同台（圖／記者張慶輝攝）

▲台北車展／三菱「全新國產休旅XForce」發表！雙7人座新車驚喜同台（圖／記者張慶輝攝）

▲台北車展／三菱「全新國產休旅XForce」發表！雙7人座新車驚喜同台（圖／記者張慶輝攝）

2026台北新車暨新能源車大展

日期：2025／12／31-2026／1／4
時間：10:00-18:00
地點：台北世貿（台北市信義區信義路五段5號）
票價：全票250元，優待票200元，敬老／愛心票120元，6歲以下免費入場

►11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

►台灣最便宜電動車「Inster接單突破200張」！Hyundai：要等3個月

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：Mitsubishi三菱XForce跨界休旅車CUVSUV汽車新車越野CMC中華OutlanderPHEV油電

【超衰】男見汽車禮讓過斑馬線　下秒慘遭75歲三寶姨擊落

