台北車展／納智捷n7升級配備不加價　OTA遠端更新RPA 遙控停車輔助

▲鴻華先進 台北車展

▲納智捷持續更新促銷！國產電動車首搭遙控停車輔助系統。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

雖然鴻華先進日前已正式收購納智捷，不過納智捷可沒忘記新舊車主，持續為n7推升級、促銷，今12月30日台北車展，品牌正式宣布，正式解鎖國產純電首創的「 RPA 遙控停車輔助系統」，讓智慧科技不再是遙不可及的想像，實現「愛車越開越新」的承諾。誠摯邀請車迷親臨感受專屬尊榮與智慧便利，共同開啟純電未來的無限可能。

▲鴻華先進 台北車展

▲鴻華先進 台北車展

▲納智捷新n7特仕車誠意滿滿，外觀、內裝配備升級！（圖／記者徐煜展攝）

▲不論標準款或大電池的n7都能透過OTA免費升級配備。

n7亮點板以上未來都搭載 RPA 遙控停車輔助系統，未來駕駛無需坐在車內，只需透過車鑰匙遠端操控，即可讓車輛自動執行直線前進或後退，輕鬆化解狹窄車位進出難題。這項科技不僅將標配於新車上。

品牌宣布所有n7亮點版車主，未來皆可透過 OTA雲端軟體更新免費升級，讓科技隨時保持在最尖端。同時結合 LuxClub 智慧移動生態系，包含整合全台主流充電服務商（EVOASIS、U-POWER 等）的「隨插即充」服務，以及手機遠端遙控功能。

▲納智捷新n7特仕車誠意滿滿，外觀、內裝配備升級！（圖／記者徐煜展攝）

▲來台北車展訂車，還能獲n7模型車。

為回饋廣大消費者的支持，自 2026/01/01 至 01/31 止，入主n7即享 100 萬分期零利率優惠，並可免費升級n7電掣套組。針對指定車型，購車總價值優惠最高可省下 15 萬元！這不僅是跨入純電生活的最佳時機，更是年度最強的購車禮遇。此外，加碼祭出「車展限定禮」！凡於 12/31 至 2026/01/04 車展期間現場下訂n7，即可免費獲得1:43限量精緻合金模型車。

2026台北新車暨新能源車大展

日期：2025／12／31-2026／1／4
時間：10:00-18:00
地點：台北世貿（台北市信義區信義路五段5號）
票價：全票250元，優待票200元，敬老／愛心票120元，6歲以下免費入場

