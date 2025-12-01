台灣最便宜電動車「Inster接單突破200張」！Hyundai：要等3個月

▲Hyundai南陽宣布Inster接單突破200張，並公布各等級與車色的訂單佔比。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

Hyundai南陽在11／6正式發表Inster，以89.9萬起改寫台灣電動車地板價引發關注，南陽也在今（1）日宣布接單已突破200張，並表示因全球多個市場同步熱銷，且台灣導入配額相對有限，即使原廠產能持續滿載，熱門車型與車色仍需約3個月的平均候車期，也呼籲有興趣的消費者及早訂車，以免久候。

▲兼顧價格與配備豐富度的EV400-B佔比達到5成，而最頂規的EV450也有45%。（圖／資料照）

南陽在Inster上市時，就曾表示2026上半年台灣配額僅有500輛，不到1個月的時間就已經接單近半，目前訂單有50%都集中在限時優惠價99.9萬的EV400-B車型，能以合宜價格享受到完整的科技與配備，而限時優惠價104.9萬的EV450車型則占了45%，顯見不少消費者仍會在意動力與續航力表現，至於限時優惠價89.9萬的EV400-A車型則佔比不多。

▲主打的鵝黃色佔整體訂單40%，且米棕內裝也是此車色限定選用。（圖／資料照）

至於車色佔比方面，此次主打的鵝黃色約佔整體訂單40%，不僅外鈑色具有高度獨特性，且米棕內裝也是鵝黃車色限定選用，相信有不少消費者是受到這因素吸引；其他顏色則由白色與綠色各約佔20%，而更具個性的橘色、需加價1萬客訂生產的消光藍與消光銀則沒有特別提及。

▲更具個性的橘色（上圖）、需加價1萬客訂生產的消光藍與消光銀佔比不高。（圖／資料照）