最高優惠10萬！特斯拉「新款房車＆休旅車」台灣開賣　可0頭款入主

▲台灣特斯拉宣布升級改款的Model 3與Model Y正式開賣。（圖／翻攝自Tesla）

記者張慶輝／綜合報導

Tesla台灣特斯拉今（1）日宣布，升級改款的Model 3房車與Model Y休旅正式開賣，所有車型售價不變，Model 3新增多項配備，Model Y則是Long Range車型續航力提升，台灣特斯拉也同步推出第4季購車優惠，除了雙車系都可0頭款入主、並提供EAP／FSD系統免費轉移服務外，Model 3可享最高10萬元購車禮遇，Model Y則提供0.99%超低利率財務方案。

▲Model 3新增前鏡頭與實體方向燈桿，外型略有調整，續航力也有提升，但Long Range車型暫停銷售。（圖／翻攝自Tesla）

Model 3在這次升級改款中，主要是新增前鏡頭與實體方向燈撥桿，讓駕駛能更清楚的掌握車前路況，燈號操作也更直覺，外觀上則是移除車頭廠徽並將車尾標誌黑化，同時免費標準色升級為低調夜幕灰；續航力方面，RWD車型從527公里提升至534公里，Performance車型則從528公里升級至568公里（均為WLTP標準），但Long Range車型目前處於暫停銷售，所以無法得知提升幅度。

▲Model Y僅有Long Range車型續航力有提升，外觀以新的曜石黑取代純黑色，選配價4.8萬元。（圖／翻攝自Tesla）

儘管全新Model Y才在6月開始交車，不過此刻也同樣迎來升級改款，主要是電池效能優化使得續航里程提升，Long Range車型從603公里升級至641公里，若選配20吋鋁圈則是從581公里提升至621公里（均為WLTP標準），但是RWD車型在這波升級當中並沒有變化；外觀部分以全新曜石黑取代純黑車色，選配價4.8萬元。

除了升級改款新車外，台灣特斯拉也同步公布了最新銷售數字，第3季度全品牌掛牌突破5,700輛，較第2季成長超過180%，今年累積掛牌數也已突破萬輛大關，而6月才開始交付的新款Model Y，迄今已有超過6,000名車主，成為級距中難以撼動的存在。