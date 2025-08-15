ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
350.3萬起！Audi「RS 3鋼砲＆房車」登台　經典5缸引擎榨400匹

▲350.3萬起！Audi「RS 3鋼砲＆房車」登台　經典5缸引擎榨400匹。（圖／記者張慶輝攝）

▲Audi台灣奧迪導入全新RS 3車系，開出350.3萬起的建議售價。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／新北報導

Audi台灣奧迪今（15）日於新莊展間發表全新RS 3車系，除了350.3萬起的Sportback掀背鋼砲車型外，也首度導入Sedan四門房車，後者建議售價為359.3萬起，兩者均搭載經典的2.5升5缸引擎，可輸出400匹最大馬力，RS 3 Sedan更在2024年於德國紐柏林賽道創下7分33秒123的最速單圈，改寫緊湊型量產車的紀錄。

▲350.3萬起！Audi「RS 3鋼砲＆房車」登台　經典5缸引擎榨400匹。（圖／記者張慶輝攝）

▲此次RS 3除了Sportback掀背鋼砲（右）外，也首度導入Sedan四門房車（左）。

此次RS 3在許多細節換上最新品牌識別，包括車頭的4環廠徽移到水箱護罩上緣並取消RS 3銘牌，車側B柱新增車名字樣，車尾的銘牌也將紅色方塊標與RS 3字樣分離，同時賽車化後保桿帶來更多戰鬥氣息；Audi也沒忘記「燈廠」的本質，包含經典的方格旗意象在內，頭燈提供4組數位燈型變化，夜間行車更具辨識度。

▲350.3萬起！Audi「RS 3鋼砲＆房車」登台　經典5缸引擎榨400匹。（圖／記者張慶輝攝）

▲350.3萬起！Audi「RS 3鋼砲＆房車」登台　經典5缸引擎榨400匹。（圖／記者張慶輝攝）

▲外型細節換上最新品牌識別，頭燈有4組數位燈型變化，賽車化後保桿更具戰鬥氣息。

車內部分，RS 3有了全新的上下平把方向盤，並帶有能快速切換至性能模式與個人化選項的紅色按鍵，另外包括排檔、車門飾板與氛圍照明也都是全新設計，搭配RS專屬Fine Nappa真皮雙前座跑車座椅；駕駛介面提供12.3吋全數位儀表，可顯示轉速、扭力、g值與油溫等資訊，中控10.1吋觸控螢幕還能顯示煞車溫度與差速器狀態等，標配SONOS 3D環繞音響系統，同步滿足聽覺享受。

▲350.3萬起！Audi「RS 3鋼砲＆房車」登台　經典5缸引擎榨400匹。（圖／記者張慶輝攝）

▲350.3萬起！Audi「RS 3鋼砲＆房車」登台　經典5缸引擎榨400匹。（圖／記者張慶輝攝）

▲車內配備全新上下平把方向盤，並帶有可快速切換駕駛模式的紅色按鍵，雙前座跑車椅在激烈操駕時格外重要。

經典傳奇的2.5升5缸引擎，可帶來400匹最大馬力與51公斤米扭力，0-100km/h加速僅需3.8秒，極速達280km/h，車高較A3降低10mm，並配備RS專屬運動化電子可調阻尼懸吊，除了有quattro智慧型四驅外，還有RS專屬後軸扭力分配系統，切換至RS Torque Rear駕駛模式時，能展現出近乎於後驅車的動態表現，若選擇RS Performance模式，則能獲得最大的抓地力，帶來更好的賽道單圈表現。

▲350.3萬起！Audi「RS 3鋼砲＆房車」登台　經典5缸引擎榨400匹。（圖／記者張慶輝攝）

▲經典傳奇的2.5升5缸引擎可輸出400匹馬力，1-2-4-5-3的點火順序也能帶來獨特聲浪。

關鍵字：Audi奧迪RS3SportbackSedan鋼砲掀背房車四門汽車新車台灣

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

趙露思怒控6年前「遭辱罵挨打」　見公司否認氣喊：無法無天

