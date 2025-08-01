最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

▲光陽8月針對暢銷機種「新豪邁125」祭優惠，搶攻暑期購車旺季。（圖／翻攝自KYMCO光陽）



記者林鼎智／綜合報導

為回饋市場、慶祝父親節到來，KYMCO光陽今（1）日針對旗下熱銷車款「新豪邁125」推出優惠，以新豪邁同級最大馬力、最省油、最安全與最強保固等4大優勢，限時優惠新豪邁125鼓煞款汰舊換新最低49,800元起、碟煞款最低51,800元起！

▲新豪邁125具有同級最大9.6匹、每公升平均油耗61.5km的優勢，光陽也提供全機種噴射電腦元件4年保固。（圖／資料照）



新豪邁125具有同級「4大邁點」，包括同級最大馬力9.6匹、平均油耗61.5km／L最省油、同級搭載LED尾燈、以及全機種噴射電腦元件（ECU+節流閥體）4年保固，共有鏡幻銀、焰幻藍 （消光）、珍珠白、星夜藍4款車色選擇，深受男女通勤族及125入門首購族歡迎。

▲即日起至8月底止，搭配汰舊換新補助，新豪邁125鼓煞版最低49,800元起、碟煞版51,800元起。



即日起至8月29日完成領牌，新豪邁125鼓煞版汰舊換新價49,800元起（建議售價62,000元-購車金6,500元-汰舊加碼 1,400元-貨物稅徵減4,000-廢車回收300元），新豪邁125碟煞版汰舊換新價51,800元 （建議售價64,000元-購車金6,500元-汰舊加碼1,400元-貨物稅徵減4,000-廢車回收300元），同時還提供業界獨家保固全機種噴射電腦元件（ECU+節流閥體）4年保固。