「Nissan全新跑旅開賣」新台幣90萬有找！台灣導入再等等

記者徐煜展／綜合報導

已經在台灣原廠評估計劃中的全新跑旅Nissan Leaf，近日於日本推出更親民的入門款，搭載較小的電池容量帶來更具競爭力的價格，日本售價折合新台幣更是90萬有找。

相較一開始B7車型的77kWh電池容量，日本Leaf推出55kWh電池三款B5入門車型，售價降幅80萬日圓，B5 S開價438.9萬日圓，折合新台幣88萬；B5 X為473.88萬日圓，折合新台幣約94萬；高規B5 G為564.85萬日圓，折合新台幣113萬，一口氣為B5入門電池推出3款車型，也能明顯看出原廠想要把火力集中在B5入門款。

Leaf新車型動力可繳出174匹馬力、35.2公斤米扭力，擁有最高WLTC續航力521公里。從過去小掀背電動車，徹底轉型亮眼的電動跑旅Leaf，帶來更好的空間與外型。

台灣市場上，已經導入Ariya作為進軍電動車市場的第一步，而過去台灣也有販售過Leaf小掀背，至於國外熱門的Leaf電動跑旅，台灣想要看到最帥、最新的Leaf還要再等等。