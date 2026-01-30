ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「Nissan全新跑旅開賣」新台幣90萬有找！台灣導入再等等

▲Nissan日產於2025日本移動展推出Elgrand、N7、Leaf等新車。（圖／記者張慶輝攝）

▲Nissan全新Leaf電動跑旅推出更入門的小電池版。（圖／資料照、Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

已經在台灣原廠評估計劃中的全新跑旅Nissan Leaf，近日於日本推出更親民的入門款，搭載較小的電池容量帶來更具競爭力的價格，日本售價折合新台幣更是90萬有找。

▲Nissan Leaf美規售價曝。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan Leaf以入門款來壓低入手門檻。

相較一開始B7車型的77kWh電池容量，日本Leaf推出55kWh電池三款B5入門車型，售價降幅80萬日圓，B5 S開價438.9萬日圓，折合新台幣88萬；B5 X為473.88萬日圓，折合新台幣約94萬；高規B5 G為564.85萬日圓，折合新台幣113萬，一口氣為B5入門電池推出3款車型，也能明顯看出原廠想要把火力集中在B5入門款。

▲Nissan Leaf美規售價曝。（圖／翻攝自Nissan）

▲最大續航力可達521公里。

Leaf新車型動力可繳出174匹馬力、35.2公斤米扭力，擁有最高WLTC續航力521公里。從過去小掀背電動車，徹底轉型亮眼的電動跑旅Leaf，帶來更好的空間與外型。

台灣市場上，已經導入Ariya作為進軍電動車市場的第一步，而過去台灣也有販售過Leaf小掀背，至於國外熱門的Leaf電動跑旅，台灣想要看到最帥、最新的Leaf還要再等等。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：NissanMarchKicksSU休旅MicraMagniteLeaf

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【Siri：你好～咕嚕咕嚕】潛水發現手機在口袋裡...荷包好痛

推薦閱讀

賓士最高檔「旗艦S-Class新改款」發表！化身移動豪宅辦公室

賓士最高檔「旗艦S-Class新改款」發表！化身移動豪宅辦公室

「Nissan全新跑旅開賣」新台幣90萬有找！台灣導入再等等

「Nissan全新跑旅開賣」新台幣90萬有找！台灣導入再等等

新車全觸控介面成主流「KIA：這波不跟」！保留實體按鍵直覺又安全

新車全觸控介面成主流「KIA：這波不跟」！保留實體按鍵直覺又安全

特斯拉「Model X、Model S停產」台灣仍可正常訂車！車迷坐等降價出清

特斯拉「Model X、Model S停產」台灣仍可正常訂車！車迷坐等降價出清

台灣福斯「小一號Tiguan大改款休旅」要來了！1.5升渦輪預計今年上市

台灣福斯「小一號Tiguan大改款休旅」要來了！1.5升渦輪預計今年上市

「MG全新7人座休旅」現身迎戰TOYOTA！3排大空間預告2月上市

「MG全新7人座休旅」現身迎戰TOYOTA！3排大空間預告2月上市

最新文章

賓士最高檔「旗艦S-Class新改款」發表2026-01-30

「Nissan全新跑旅開賣」新台幣90萬有找2026-01-30

新車全觸控介面成主流KIA不跟2026-01-29

特斯拉「2款電動車停產說再見」台灣原廠最新回應2026-01-29

台灣福斯「小一號Tiguan大改款休旅」要來了2026-01-29

「MG新7人座休旅」現身迎戰TOYOTA2026-01-29

「TOYOTA新9人座MPV」剛開賣就秒殺2026-01-29

「TOYOTA高級款RAV4」新改款即將登場2026-01-29

Hyundai電動廂型車變高質感露營車2026-01-29

Honda宣布CR-V氫氣版即將停產2026-01-28

熱門文章

「MG新7人座休旅」現身迎戰TOYOTA2026-01-29

「Nissan全新跑旅開賣」新台幣90萬有找2026-01-30

「TOYOTA高級款RAV4」新改款即將登場2026-01-29

賓士最高檔「旗艦S-Class新改款」發表2026-01-30

「TOYOTA新9人座MPV」剛開賣就秒殺2026-01-29

新車全觸控介面成主流KIA不跟2026-01-29

「三菱Outlander油電休旅」賣贏日本TOYOTA RAV42026-01-28

台灣福斯「小一號Tiguan大改款休旅」要來了2026-01-29

「台灣Peugeot新掀背」稅金9000元有找2026-01-28

台灣「鴻華先進第2款國產休旅」即將上市2026-01-27

相關新聞

「新一代Nissan X-Trail」現身迎戰6代RAV4！全新油電加持更省油

「新一代Nissan X-Trail」現身迎戰6代RAV4！全新油電加持更省油

台灣「鴻華先進第2款國產休旅」即將上市守住百萬內！5人、7人座都有

台灣「鴻華先進第2款國產休旅」即將上市守住百萬內！5人、7人座都有

現代「大改款入門小休旅海外現身」今年發表！挑戰TOYOTA神車Yaris Cross

現代「大改款入門小休旅海外現身」今年發表！挑戰TOYOTA神車Yaris Cross

台灣「國產Nissan Kicks」後繼有人！全新Kait入門休旅有望來補位

台灣「國產Nissan Kicks」後繼有人！全新Kait入門休旅有望來補位

美規車零關稅還沒來、國產車先降價！台灣「現代跨界休旅」官網售價調整

美規車零關稅還沒來、國產車先降價！台灣「現代跨界休旅」官網售價調整

讀者迴響

熱門文章

「MG全新7人座休旅」現身迎戰TOYOTA！3排大空間預告2月上市

「MG全新7人座休旅」現身迎戰TOYOTA！3排大空間預告2月上市

「Nissan全新跑旅開賣」新台幣90萬有找！台灣導入再等等

「Nissan全新跑旅開賣」新台幣90萬有找！台灣導入再等等

「TOYOTA高級款RAV4」新改款即將登場！空間更大、外型更跑格

「TOYOTA高級款RAV4」新改款即將登場！空間更大、外型更跑格

賓士最高檔「旗艦S-Class新改款」發表！化身移動豪宅辦公室

賓士最高檔「旗艦S-Class新改款」發表！化身移動豪宅辦公室

「TOYOTA新9人座MPV」剛開賣就秒殺！日本暫停接單、等車要半年

「TOYOTA新9人座MPV」剛開賣就秒殺！日本暫停接單、等車要半年

新車全觸控介面成主流「KIA：這波不跟」！保留實體按鍵直覺又安全

新車全觸控介面成主流「KIA：這波不跟」！保留實體按鍵直覺又安全

「三菱Outlander油電休旅」賣贏日本TOYOTA RAV4！台灣今年進口導入

「三菱Outlander油電休旅」賣贏日本TOYOTA RAV4！台灣今年進口導入

台灣福斯「小一號Tiguan大改款休旅」要來了！1.5升渦輪預計今年上市

台灣福斯「小一號Tiguan大改款休旅」要來了！1.5升渦輪預計今年上市

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366