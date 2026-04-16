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光陽前董事長「柯勝峯接掌拓連科技」！推進電動車充電設備全球佈局

▲光陽「全新旗艦電動機車」上半年亮相！柯勝峯：換電服務已轉虧為盈。（圖／記者張慶輝攝）

▲光陽集團前董事長柯勝峯將出任Noodoe拓連科技董事長暨執行長。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

Noodoe拓連科技今（16）日以新聞稿方式，宣布KYMCO光陽集團前董事長柯勝峯將接掌Noodoe，出任董事長暨執行長，憑藉其過去豐富的國際合作經驗，未來將帶領Noodoe持續擴張全球佈局，並與資本市場接軌。

▲台灣機車廠「站上紐約證交所第1人」！光陽柯勝峯：讓千萬人看見。（圖／記者張慶輝攝）

▲柯勝峯有著豐富的跨國合作經驗，並且是台灣機車廠登上紐約證交所的第1人。（圖／資料照）

柯勝峯是在2014年接任光陽董事長，並到去（2025）年4月自行宣布辭任，而後柯俊斌成為光陽新任董事長，柯勝峯則轉任執行董事；過去柯勝峯在任時期做出多項重要決策，並催生多項海外合作案，包括發展Ionex電動機車、與美式重機巨頭Harlay-Davidson哈雷合作成立LiveWire並於紐交所掛牌、與泰國石油巨頭PTT及東南亞移動服務巨頭Grab的合作等，對於跨國結盟及資本運作都相當熟捻。

▲讓你騎車「更專心」的機車導航！光陽Noodoe Navigation日本發表。（圖／記者張慶輝攝）

▲Noodoe在2017年就與光陽展開合作，共同推出Noodoe車聯網科技，並搭載在多款光陽機車上。（圖／資料照）

Noodoe是由宏達電前行銷長王景弘創辦，早在2017年就與光陽展開合作，共同推出Noodoe車聯網科技，透過智慧儀錶板與雲端聯網，讓騎士在移動過程中能獲取多項資訊，之後Noodoe轉向發展電動車基礎設施與雲端管理平台，不僅與Audi等國際車廠合作，也與美國最大電樁廠ABM共同推出「ABM EV OS Powered by Noodoe」雲端平台管理系統。

▲光陽進攻電動車充電站市場！Noodoe EV OS東京機車展首發。（圖／記者張慶輝攝）

▲Noodoe之後轉向發展電動車充電基礎設施及雲端管理，也曾與光陽一同在東京機車展上亮相。（圖／資料照）

在Noodoe進入規模化擴張的關鍵時刻，柯勝峯接任了董事長暨執行長，柯勝峯表示將擴大電動車合作夥伴生態系，深化自主化系統發展，提供客戶在AI時代需要的運作效率與投報率；Noodoe創辦人王景弘則表示，在柯勝峯的引領下，Noodoe將邁向創新與成長的全新境界。

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關鍵字：Noodoe拓連科技柯勝峯執行長董事長王景弘創辦人KYMCO光陽機車電動車充電樁雲端AI

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