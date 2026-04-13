TOYOTA改款「新7人座MPV發表」台灣今年生產！只賣油電新台幣65萬

▲日本發表TOYOTA新Noah、Voxy！接下來只提供油電動力。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA高人氣MPV Noah、Voxy在日本迎來最新改款，雖然停售汽油，讓入手門檻高了一些，但外觀、內裝同步優化，為了緩解日本產能，台灣預計今年下半年協助日本母廠生產Noah、Voxy，為台灣、日本帶來合作新話題。

▲改款新Noah、Voxy預計5月6日正式開賣。

TOYOTA Noah、Voxy今年在台灣10月生產，以逆輸入回銷給日本，不過台灣目前尚未公布在台銷售計劃，此次日本最新發表的改款新Noah、Voxy，將於5月6日正式上市，當地經銷商直言，首批交付都會以日本工廠生產為主，而下半年則會有台灣製造車型，建議在意產地的日本消費者，可要趁早下手訂車。

▲TOYOTA Noah、Voxy日本僅賣油電選項，當地售價約新台幣65萬。

TOYOTA Noah、Voxy日本不再提供入門的汽油動力，全面專攻油電動力，有7、8人座車型可選，以Noah售價為例，提供前驅、E-Four四驅等配置，售價約有400萬日圓漲幅，開價3,261,500日圓起，折合新台幣約65萬左右。

外觀更動上，Noah換上新式投射式LED頭燈，整體視覺更科技、精緻；Voxy 則針對水箱護罩重新設計，以更大面積黑化元素強化動感氣息，兩車風格分野更加鮮明，一個偏都會質感、一個走運動霸氣路線。

▲車內配備升級，導入新式數位儀錶。

車內導入亮黑鋼琴烤漆飾板，並搭配類麂皮與縫線點綴，質感比過去更高級，配備方面同步強化，入門車型即提供7吋數位儀表，高階版本則升級至12.3 吋，科技感與實用性都有感提升。

全車系統一採用 Hybrid 油電系統，並提供前驅與E-Four電子四驅版本，四驅車型升級新增Snow Extra模式，提升濕滑路面穩定性與行車安全。