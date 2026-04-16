TOYOTA新休旅發表「變身小RAV4」！1.5升油電省油、更有力

▲歐規發表小改款Yaris Cross！車頭比照6代RAV4更有型。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

歐規小型跨界休旅再進化！TOYOTA Yaris Cross小改款正式登場，車頭造型引起全球車迷討論，入門小休旅的Yaris Cross直接換上與學長RAV4相似的家族語彙，瞬間化身成小RAV4，且還有更帥氣的GR Sport運動款！

▲新造型更有氣勢，細節更用上黑色烤漆處理更有質感。

新款Yaris Cross換上TOYOTA最新家族語彙，水箱護罩改成更立體的搶眼造型，搭配重新設計的頭燈與日行燈，整體視覺幾乎就是縮小版RAV4，過去偏都會可愛的路線被淡化，取而代之的是更成熟、甚至帶點粗獷的SUV霸氣氣勢。

▲GR Sport沒缺席！展現更強的運動感。

歐規車型選擇仍舊相當豐富，從一般版本到強調戶外風格的Trail車型，甚至還有主打運動感的GR Sport版本，GR Sport透過大量黑化套件、專屬水箱護罩設計，把整體氣勢再往性能味靠攏一點，對年輕族群會更有吸引力。

▲內裝設計不變，部分車型導入環保新用料材質。

相較於大變化的外觀，可惜內裝仍維持舊有設計，包含12.3吋數位儀表與10.5吋中控螢幕，搭載TOYOTA Smart Connect系統，支援導航、語音控制以及無線Apple CarPlay、Android Auto，同時新增氛圍燈與無線充電等配備，日常使用便利性持續強化。

值得注意的是，Trail車型導入名為SakuraTouch的新材質座椅，結合PVC、軟木與回收PET製成，同時官方強調可大幅降低碳排放，算是呼應歐洲提倡的綠能環保。

▲動力同樣維持1.5升油電，具備兩種輸出規格。

動力則維持既有配置，採1.5升油電系統，提供Hybrid 116與Hybrid 130兩種輸出，其中高階版本不僅馬力提升至130匹，扭力也提升約30%，讓整體加速與日常動力反應更有感。