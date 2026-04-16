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台灣本田「進口跑旅SUV」現身準備上市！2.0升油電省油外型又好看

▲HONDA ZR-V現身台北街頭！已經離正式上市不遠了。（圖／翻攝自HONDA）

▲HONDA ZR-V現身台北街頭！已經離正式上市不遠了。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

除了國產油電CR-V即將在6月上市，台灣本田今年還有2款進口車規劃，其中主流級距ZR-V跑旅SUV已經現身在官方臉書，來自與11代喜美Civic共用平台動力的ZR-V休旅，預計會在2～3季左右上市。

▲HONDA ZR-V現身台北街頭！已經離正式上市不遠了。（圖／翻攝自HONDA）

▲HONDA ZR-V現身台北街頭！已經離正式上市不遠了。（圖／翻攝自HONDA）

▲ZR-V已正在最後籌備階段，預計2～3季左右上市。

台灣本田今年第1款新車由油電CR-V開局，接下來分別還有ZR-V、Prelude雙門跑車，這3款新車都是採用2.0升e:HEV油電，隨著3款新車安排在今年上市，也為台灣本田達成全車系油電化布局。

▲HONDA ZR-V現身台北街頭！已經離正式上市不遠了。（圖／翻攝自HONDA）

▲Civic在台售價127.9萬，ZR-V正式上市後價格推測會與Civic接近。

ZR-V與11代Civic共用平台打造，車身尺碼4570×1840×1620mm、軸距2655mm，在空間與操控表現上都具備不錯基礎，也讓整體產品調性更偏向都會質感SUV，參考台灣Civic 127.9萬售價，屆時ZR-V售價應會與Civic相去不遠。

ZR-V在台灣僅規劃導入e:HEV油電系統，參考日規設定，採用2.0升四缸自然進氣引擎搭配雙電動馬達架構，汽油引擎輸出為141匹馬力、18.6公斤米扭力，電動馬達則具備184匹馬力、32.1公斤米扭力表現，並結合鋰電池組運作。

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關鍵字：HONDAZR-VHR-VCR-V休旅SUV渦輪油電TOYOTACorolla Cross

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