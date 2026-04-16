Hyundai大陸推「電動車專屬品牌IONIQ」！2款全新概念車同步演出

圖文／7Car 小七車觀點

Hyundai 日前於北京舉行 IONIQ 品牌發佈會，正式宣佈在中國大陸市場推出旗下全電動專屬品牌 IONIQ，並於 2026 年北京車展開幕前夕，率先展出兩款專為中國大陸市場開發的概念車 —— Venus 與 Earth。此舉被視為現代汽車在新能源領域重新聚焦中國大陸市場的重要信號，品牌將不再僅以產品線形式存在，而是擴展為涵蓋移動體驗的生態系統。

兩款概念車分別代表轎車與家庭 SUV 兩個方向。Venus 以「最亮行星」為靈感，採用「光輝金」車色與單一曲線輪廓，透明尾翼與輕量化車頂結構突顯科技感；內裝則以駕駛者為中心，搭配多層氣氛燈與對比強烈的絨面及鍍鉻金材質。Earth 則強調生命力與平衡，外觀以「極光盾」色調搭配防滑板與外露螺栓細節，營造堅固形象；內裝仿如「小型地球」，配備空氣模組打造的「氣抱座椅」與樹影氣氛燈，並隱藏北京地圖圖案，增添探索趣味。

現代汽車表示，IONIQ 將在維持全球一致的高標準安全與品質基礎上，針對中國大陸快速變化的新能源市場，導入本地化的技術、服務與用戶體驗。未來中國大陸市場的 IONIQ 車型將以「行星」命名，象徵每款車圍繞用戶運行的品牌宇宙觀。會中亦預告，將與在地夥伴合作開發自動駕駛系統，並採用符合當地需求的增程式電動車 (EREV) 等技術，務求以人性化為核心回應消費者實際需求。

現代汽車設計中心負責人 Simon Loasby 指出，兩款概念車的設計哲學為「原點」（The Origin），目標是在遠處即可辨識、具強烈道路存在感，並創造「最佳第一印象」。他表示，IONIQ 的設計企圖是引領而非跟隨，為品牌在中國大陸的發展定下全新方向。

現代汽車將於 4 月 24 日在北京國際展覽中心順義館 E4 展廳舉辦 Auto China 2026 記者會，屆時預期將進一步說明 IONIQ 在中國大陸的產品規劃與量產時程。品牌亦同步發佈名為「Open Your Universe」的形象影片，為這一系列以「行星」為名的電動車宇宙揭開序幕。