ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Hyundai大陸推「電動車專屬品牌IONIQ」！2款全新概念車同步演出

圖文／7Car 小七車觀點

Hyundai 日前於北京舉行 IONIQ 品牌發佈會，正式宣佈在中國大陸市場推出旗下全電動專屬品牌 IONIQ，並於 2026 年北京車展開幕前夕，率先展出兩款專為中國大陸市場開發的概念車 —— Venus 與 Earth。此舉被視為現代汽車在新能源領域重新聚焦中國大陸市場的重要信號，品牌將不再僅以產品線形式存在，而是擴展為涵蓋移動體驗的生態系統。

Hyundai 於中國大陸正式推出 IONIQ 專屬電動品牌，兩款全新概念車同步首演

兩款概念車分別代表轎車與家庭 SUV 兩個方向。Venus 以「最亮行星」為靈感，採用「光輝金」車色與單一曲線輪廓，透明尾翼與輕量化車頂結構突顯科技感；內裝則以駕駛者為中心，搭配多層氣氛燈與對比強烈的絨面及鍍鉻金材質。Earth 則強調生命力與平衡，外觀以「極光盾」色調搭配防滑板與外露螺栓細節，營造堅固形象；內裝仿如「小型地球」，配備空氣模組打造的「氣抱座椅」與樹影氣氛燈，並隱藏北京地圖圖案，增添探索趣味。

Hyundai 於中國大陸正式推出 IONIQ 專屬電動品牌，兩款全新概念車同步首演

Hyundai 於中國大陸正式推出 IONIQ 專屬電動品牌，兩款全新概念車同步首演

Hyundai 於中國大陸正式推出 IONIQ 專屬電動品牌，兩款全新概念車同步首演

Hyundai 於中國大陸正式推出 IONIQ 專屬電動品牌，兩款全新概念車同步首演

現代汽車表示，IONIQ 將在維持全球一致的高標準安全與品質基礎上，針對中國大陸快速變化的新能源市場，導入本地化的技術、服務與用戶體驗。未來中國大陸市場的 IONIQ 車型將以「行星」命名，象徵每款車圍繞用戶運行的品牌宇宙觀。會中亦預告，將與在地夥伴合作開發自動駕駛系統，並採用符合當地需求的增程式電動車 (EREV) 等技術，務求以人性化為核心回應消費者實際需求。

Hyundai 於中國大陸正式推出 IONIQ 專屬電動品牌，兩款全新概念車同步首演

現代汽車設計中心負責人 Simon Loasby 指出，兩款概念車的設計哲學為「原點」（The Origin），目標是在遠處即可辨識、具強烈道路存在感，並創造「最佳第一印象」。他表示，IONIQ 的設計企圖是引領而非跟隨，為品牌在中國大陸的發展定下全新方向。

現代汽車將於 4 月 24 日在北京國際展覽中心順義館 E4 展廳舉辦 Auto China 2026 記者會，屆時預期將進一步說明 IONIQ 在中國大陸的產品規劃與量產時程。品牌亦同步發佈名為「Open Your Universe」的形象影片，為這一系列以「行星」為名的電動車宇宙揭開序幕。

Hyundai 於中國大陸正式推出 IONIQ 專屬電動品牌，兩款全新概念車同步首演

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Hyundai現代IONIQVenusEarth電動車品牌北京中國大陸汽車新車概念車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【你看牠啦】水牛跑泥巴地狂奔 夥伴在一旁看傻眼

推薦閱讀

台灣福特「美國車0關稅野馬大降26萬」！中大型7人座＆越野休旅來了

台灣福特「美國車0關稅野馬大降26萬」！中大型7人座＆越野休旅來了

台灣3月新車銷量「特斯拉海放TOYOTA神車」！Model Y狂賣4540輛

台灣3月新車銷量「特斯拉海放TOYOTA神車」！Model Y狂賣4540輛

367萬起！「Discovery旗艦7人座休旅」推新年式　雙限定車型更有料

367萬起！「Discovery旗艦7人座休旅」推新年式　雙限定車型更有料

快訊／特斯拉新Model Y「台灣撞擊測試再拿5星」！中華Zinger成績曝

快訊／特斯拉新Model Y「台灣撞擊測試再拿5星」！中華Zinger成績曝

11家充電業者結盟「成立台灣最大充電網」！涵蓋6成快充一鍵即用

11家充電業者結盟「成立台灣最大充電網」！涵蓋6成快充一鍵即用

81500元起！光陽「大樂150電推版」現身　還有雙碟＆雙迴路ABS

81500元起！光陽「大樂150電推版」現身　還有雙碟＆雙迴路ABS

最新文章

TOYOTA新休旅發表「變身小RAV4」2026-04-16

Hyundai大陸推電動車專屬品牌IONIQ2026-04-16

Mazda入門休旅、掀背車不停產2026-04-16

光陽前董事長柯勝峯接掌拓連科技2026-04-16

台灣本田「進口跑旅SUV」現身準備上市2026-04-16

台灣賓士「多款新車漲價」新年式官網上架2026-04-16

國產油電HONDA CR-V油耗揭曉2026-04-16

新Lexus IS試駕！越開越上癮的彎道魔術師2026-04-16

賓士旗艦電動房車2度小改款登場2026-04-15

94.9萬！台灣Nissan「新X-Trail休旅上市」2026-04-15

熱門文章

TOYOTA「7人座MPV運動款」又帥又有型2026-04-15

台灣本田「進口跑旅SUV」現身準備上市2026-04-16

國產油電HONDA CR-V油耗揭曉2026-04-16

TOYOTA新休旅發表「變身小RAV4」2026-04-16

新Lexus IS試駕！越開越上癮的彎道魔術師2026-04-16

賓士旗艦電動房車2度小改款登場2026-04-15

光陽前董事長柯勝峯接掌拓連科技2026-04-16

TOYOTA改款「新7人座MPV發表」台灣今年生產2026-04-13

三菱全新跨界休旅預告今年發表「台灣將導入」2026-04-14

光陽最新旗艦白牌G7本尊現身2026-04-14

相關新聞

貨車司機撞死騎士「驗出3毒品」　路邊停車吸安再開...判5年8月

貨車司機撞死騎士「驗出3毒品」　路邊停車吸安再開...判5年8月

川普說習近平會「擁抱他」　中美關係真升溫還是另一齣政治劇本？

川普說習近平會「擁抱他」　中美關係真升溫還是另一齣政治劇本？

光陽前董事長「柯勝峯接掌拓連科技」！推進電動車充電設備全球佈局

光陽前董事長「柯勝峯接掌拓連科技」！推進電動車充電設備全球佈局

北京「鄭習會」4大戰略目標　國安官員：表面大禮包實際是亮刀

北京「鄭習會」4大戰略目標　國安官員：表面大禮包實際是亮刀

國產油電HONDA CR-V客貨認證、Lexus大改款新車現身！3月能源局名單公布

國產油電HONDA CR-V客貨認證、Lexus大改款新車現身！3月能源局名單公布

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA「新7人座MPV」又帥又有型！台灣今年生產　網友許願百萬內無對手

TOYOTA「新7人座MPV」又帥又有型！台灣今年生產　網友許願百萬內無對手

台灣本田「進口跑旅SUV」現身準備上市！2.0升油電省油外型又好看

台灣本田「進口跑旅SUV」現身準備上市！2.0升油電省油外型又好看

國產油電HONDA CR-V客貨認證、Lexus大改款新車現身！3月能源局名單公布

國產油電HONDA CR-V客貨認證、Lexus大改款新車現身！3月能源局名單公布

TOYOTA新休旅發表「變身小RAV4」！1.5升油電省油、更有力

TOYOTA新休旅發表「變身小RAV4」！1.5升油電省油、更有力

新Lexus IS試駕、同級都沒有的獨門絕學！越開越上癮的彎道魔術師

新Lexus IS試駕、同級都沒有的獨門絕學！越開越上癮的彎道魔術師

賓士「EQS旗艦電動房車2度小改款」登場！800V架構續航力上看926KM

賓士「EQS旗艦電動房車2度小改款」登場！800V架構續航力上看926KM

光陽前董事長「柯勝峯接掌拓連科技」！推進電動車充電設備全球佈局

光陽前董事長「柯勝峯接掌拓連科技」！推進電動車充電設備全球佈局

TOYOTA改款「新7人座MPV發表」台灣今年生產！只賣油電新台幣65萬

TOYOTA改款「新7人座MPV發表」台灣今年生產！只賣油電新台幣65萬

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366