367萬起！「Discovery旗艦7人座休旅」推新年式　雙限定車型更有料

▲JLR台灣發表全新26年式Discovery，建議售價自367萬起。（圖／翻攝自Land Rover）

記者張慶輝／綜合報導

JLR台灣近期發表全新26年式Discovery全尺寸7人座旗艦休旅，並為其開出367萬起的建議售價，此次新年式採單一動力、2種限定版車型設定，透過多項專屬配備，不僅帶來更加細膩的質感氛圍，也同時向1989年初代Discovery致敬。

▲Gemini Edition限定版全新導入聖多納紅車色，並標配維納克黑對比色車頂。（圖／翻攝自Land Rover）

此次Discovery的2款限定車型，分別是Gemini Edition以及Tempest Edition，建議售價367萬起的Gemini Edition提供6款車色選項，包含全新導入的聖多納紅，標配納維克黑對比色車頂，亮黑色延伸至下護板與車側飾板，搭配亮銀色水箱護罩與Discovery字徽，雙六角形的Gemini徽飾在B柱、金屬門檻踏板與內裝細節都能看見，搭配全新21吋亮澤淺灰色鑽石塗裝輪圈。

▲Tempest Edition將佩特拉銅對比色車頂列為限定標配。（圖／翻攝自Land Rover）

在403萬起的Tempest Edition方面，提供夏朗德灰、瓦雷澤藍與喀爾巴阡灰3種車色選項，並標配霧面質感緞光防護膜，另外還有首度導入車系的佩特拉銅對比色車頂列為限定標配，並同步提供納維克黑選項，同時車側飾板、字徽、保險桿飾件、22吋亮澤黑色鑽石塗裝輪圈亦採用佩特拉銅對比色點綴，Tempest徽飾出現在B柱、金屬門檻踏板、迎賓照明與內裝細節，再搭配鋁質暗影飾板與Windsor溫莎皮革內裝營造奢華質感。

▲除了外觀的多項專屬配備外，內裝質感也較過去有所提升。（圖／翻攝自Land Rover）

新年式Discovery全車系均搭載3.0升6缸柴油渦輪MHEV輕油電動力，可輸出249匹馬力與58.1公斤米扭力，0-100km/h加速為8.1秒，配合進階地型反應系統，能讓駕駛輕鬆對應各種險惡路況，最高900mm涉水深度更是冒險的一大利器。