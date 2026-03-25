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81500元起！光陽「大樂150電推版」現身　還有雙碟＆雙迴路ABS

▲81500元起！光陽「大樂150電推版」現身　還有雙碟＆雙迴路ABS。（圖／翻攝自KYMCO）

▲光陽董事長柯俊斌預告全新電推大樂150將在4月上市。（圖／翻攝自KYMCO）

記者張慶輝／綜合報導

KYMCO光陽今（25）日宣布，旗下多功能車Dollar大樂即將迎來升級車型，不僅在高階車型上加入時下流行的「電推」動力，更透過前後雙碟煞與雙迴路ABS提高安全性，董事長柯俊斌更親自拍攝宣傳影片，預告新車將會在4月正式上市。

KYMCO Dollar大樂建議售價

125碟煞版：81,500元
150雙碟版：89,000元
150 ABS雙碟版：95,500元
＊空車價不含牌險，24期分期與現金同價，再送神盾保障

此次2026年式的Dollar在騎乘姿勢方面，透過把手高度提升帶來更舒適的駕馭體驗，並且全車系都換上輕量化輪圈，油耗也都有所進步，125車型從原先52.3km/L提升至54.5km/L，2款150車型也分別進步了3.8km/L與3.9km/L，使得用車成本進一步降低，另外全車系都有後輪手煞車裝置，125的後鼓煞效率更是提升17%。

▲81500元起！光陽「大樂150電推版」現身　還有雙碟＆雙迴路ABS。（圖／翻攝自KYMCO）

▲2026年式Dollar改款重點與既有優勢配備一覽。（圖／翻攝自KYMCO）

最大亮點則是在150 ABS雙碟版，其獨佔了ISG無聲啟動與電推加速功能，帶來更舒適的啟動體感、以及更敏捷的加速表現，另外前後雙碟煞搭配德國Bosch雙迴路ABS 10M科技，能有效降低因路況或操作失誤造成的風險，騎乘安全更有保障。

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關鍵字：KYMCO光陽Dollar大樂125150ABS雙碟電推ISG機車新車柯俊斌

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