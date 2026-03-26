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11家充電業者結盟「成立台灣最大充電網」！涵蓋6成快充一鍵即用

▲11家充電業者結盟「成立台灣最大充電網」！涵蓋6成快充一鍵即用。（圖／記者張慶輝攝）

▲國內11家第3方充電業者共組聯盟，未來電動車使用者僅需更少的App與帳號，就能自在使用高達6成快充站。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

絕大多數電動車車主剛入主時，如果車廠沒有提供漫遊充電方案，都得花費不少時間下載與註冊各家第3方充電商的帳號，才能在不同的站點啟動充電，現在這樣的窘境即將成為過去式，國內11家充電業者今（26）日正式攜手成立台灣最大充電網路，未來可以用更少的App與帳號，就能在全台6成直流快充站間無痛使用，大大提升用車體驗。

▲本土電動車充電商「大幅超車特斯拉」！75折超殺方案即將上線。（圖／記者張慶輝攝）

▲EVOASIS源點科技很早就與中興電工iCharging展開充電漫遊合作，此次更進一步將規模擴大至11家。

此次合作是由EVOASIS 源點科技、TAIL特爾電力、星舟快充、中興電工iCharging、雲樁科技、創玖科技、區快充電動車充電站、HiEV、大猩猩電充、EVEZ、能源驛站等11家第3方業者共同攜手，將原先分散的充電資源進行串接，不僅讓車主省去下載、註冊與不同平台間切換的困擾，對各家業者來說，也能進一步提升站點使用率，減少閒置造成資源浪費。

▲11家充電業者結盟「成立台灣最大充電網」！涵蓋6成快充一鍵即用。（圖／記者張慶輝攝）

▲EVOASIS源點科技董事長陶百群（中）是促成此次合作的重要推手，同時也是目前國內最大充電品牌。

身為台灣最大第3方充電商、擁有超過15萬名會員的EVOASIS源點科技，董事長陶百群表示透過這次合作，將能讓車主在不同場景都能用熟悉的方式完成充電，並期待有更多充電商能加入合作，讓消費者更有信心選用電動車；TAIL特爾電力董事長鍾炳利也表示，感謝陶董事長花費心思讓各營運商能共襄盛舉，藉由此次充電網跨界合作，為台灣電動車車主帶來更便利的體驗。

▲11家充電業者結盟「成立台灣最大充電網」！涵蓋6成快充一鍵即用。（圖／記者張慶輝攝）

▲在全台也有不少站點的TAIL特爾電力，同樣加入到這次的合作聯盟當中，為電動車車主帶來更便利的體驗。

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