快訊／特斯拉新Model Y「台灣撞擊測試再拿5星」！中華Zinger成績曝

▲TNCAP最新一季成績公布，Tesla特斯拉新版Model Y在新版規則下依舊是5星演出。（圖／資料照）

記者張慶輝／台北報導

交通部今（30）日公布2026年第1季TNCAP台灣新車安全評等結果，此季受測車輛分別有Tesla特斯拉新版Model Y電動休旅，以及CMC中華Zinger商旅車，而先前舊版就已經拿過5星的Model Y，即使在新版規則難度提高之下，依舊是毫不意外的再次拿下5星，維持高水準的防護能力。

▲特斯拉新款Model Y在難度提高的第2版標準之下，依舊是獲得5星認證。（圖／翻攝自TNCAP官網）

作為國內最暢銷電動車與最暢銷豪華車款，改款後的特斯拉Model Y在此次測試中，成人保護為93%，兒童保護89%，弱勢道路使用者保護75%，安全輔助71%，綜合成績獲得5星評價，並且在電動車專屬的撞擊後觸電保護也順利通過，取得認證標章，受驗車款為RWD後輪驅動，評等結果可適用於Long Range長續航與Performance高性能等車型。

▲中華汽車Zinger在此次受測中獲得0顆星，也是TNCAP開辦以來第2款0顆星的車款。（圖／翻攝自TNCAP官網）

而在商旅級距中熱賣的CMC中華汽車Zinger，在此次測試中獲得0顆星，其中成人保護為43%，兒童保護33%，弱勢道路使用者保護40%，安全輔助為0%，受驗車款為5人座標緻型，結果可適用於5人座豪華型與旗艦型，但不適用於所有7人座車型。TNCAP指出，Zinger在接受較強制性安全法規更為嚴格的TNCAP測試時，於前方偏置撞擊與前方全寬撞擊時，都會發生第2排座椅其一椅腳鎖扣脫開現象，另外前方全寬撞擊測試後，第2排其一座椅也因座椅鎖扣脫開導致安全帶滑落等現象。

▲第2版TNCAP規章相較第1版不僅難度顯著提高，也新增了多個項目，更能符合國內交通環境。（圖／記者張慶輝攝）

首度實施的第2版TNCAP不僅難度提高，也融入更多在地化需求與新版Euro NCAP規則，像是針對自行車情境的緊急煞車輔助，以及針對機車情境的盲點輔助系統等，還有電動車碰撞後的觸電保護等，即使在第1版拿過5星的車款，在第2版也有可能只剩3或4顆星，另外在報告的呈現上，也較過去更為直觀清楚；在這回首次接受新版測試的2款車之後，下一季將由Mercedes-Benz賓士GLC、以及KIA Sportage接受公費測試。

16：53更新

結果公布後，中華汽車也在官網上發出聲明，表示ZINGER車體結構堅實可靠，所有等級車款均通過國家嚴謹安全審驗並取得《安全審驗合格證》，符合法規主、被動安全標準之規範，並依等級提供6氣囊、ADAS等35項主被動安全配備，本次TNCAP受測車型係為ZINGER之入門等級車款，未搭載ADAS系統及側氣囊等安全配備。

針對本次TNCAP較法規嚴格測試情境下，出現後排座椅其中一支椅腳鎖扣開啟及影響該側安全帶脫開之狀況，為確保各種使用情境下的安全與車主安心感，本公司秉持負責態度，將主動實施全面召修，針對2023年10月至2026 年3月生產之ZINGER車型，共約1.5萬台，預計於4月全面提供免費召修作業。