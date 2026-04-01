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台灣福特「美國車0關稅野馬大降26萬」！中大型7人座＆越野休旅來了

▲台灣福特「公布美國車導入計畫」！全新中大型7人座＆越野休旅來了。（圖／記者張慶輝攝）

▲Ford福特六和公布最新美製車導入計畫，首波3款車型曝光。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

Ford福特六和今（1）日公布最新計畫，在台美汽車關稅降至0之後，將導入多款美國生產製造的車型，包括多年前曾在台灣靜態展示的Explorer中大型7人座休旅車，以及全新年式的Mustang野馬跑車都一同在活動中現身外，並且野馬在0關稅還沒正式通過之前，就已出現高達26萬的降幅，Bronco越野休旅車也同樣在導入計畫之中，並自即日起開始接單，多款新車大大擴充了福特在台灣市場的產品線，帶給國內車迷更豐富的選擇。

▲台灣福特「公布美國車導入計畫」！中大型7人座休旅＆新野馬跑車來了。（圖／記者張慶輝攝）

▲AIT美國在台協會處長谷立言（上圖）率領多位一級主管現身活動力挺美國汽車品牌。

如同去（2025）年Jeep吉普發表會一樣，為了力挺美國本土汽車品牌，AIT美國在台協會包括處長谷立言與多位一級主管都出席了今日的活動；另外AIT的主管們也實際走訪福特六和位於中壢的智慧化生產線，見證了全球一致的生產品質。

▲台灣福特「美國車0關稅野馬降26萬」！中大型7人座＆越野休旅要來了。（圖／記者張慶輝攝）

▲除了已經在售的Mustang降價之外，Bronco與Explorer也正式展開接單活動，僅需5,000元就能卡位。

此次登台展演的Explorer為第6代車型，台灣將導入Platinum車型，2.3升EcoBoost引擎可輸出304匹馬力與42.9公斤米扭力，搭配10速自排變速箱；座艙方面以12.3吋數位儀表板搭配13.2吋獨立橫幅中控螢幕，並搭載Google車機系統，另在美國市場還能選配訂閱BlueCruise進階高速公路自動駕駛系統。

▲台灣福特「美國車0關稅野馬大降26萬」！中大型7人座＆越野休旅來了。（圖／記者張慶輝攝）

▲台灣福特「公布美國車導入計畫」！全新中大型7人座＆越野休旅來了。（圖／記者張慶輝攝）

▲台灣福特「美國車0關稅野馬大降26萬」！中大型7人座＆越野休旅來了。（圖／記者張慶輝攝）

▲Explorer車長突破5米，附有第2排滑移與第3排電動收折功能，載人載物都好用。

展台上的另一款新車，則是全新年式的Mustang野馬雙門跑車，作為已經在台販售超過10年的美式經典，此次新年式將提供致敬80年第3代熱銷車色「Adriatic Blue Metallic」供選用，限量選配價2萬元。而且福特六和也宣布，Mustang在美製車關稅落地之前，就將讓利給台灣消費者，車系降幅最高達26萬，且新售價自即日生效。

▲台灣福特「美國車0關稅野馬大降26萬」！中大型7人座＆越野休旅來了。（圖／記者張慶輝攝）

▲台灣福特「美國車0關稅野馬降26萬」！中大型7人座＆越野休旅要來了。（圖／記者張慶輝攝）

▲台灣福特「公布美國車導入計畫」！全新中大型7人座＆越野休旅來了。（圖／記者張慶輝攝）

▲Mustang車系最高降幅達到26萬，並導入新色Adriatic Blue Metallic，選配價2萬元。

而硬派越野休旅Bronco將導入Outer Banks車型，2.3升EcoBoost引擎可輸出304匹馬力與44.9公斤米扭力，搭配10速手自排變速箱以及4x4四輪驅動系統，擁有38.3度／22.1度／32.1度的越野三圍，再輔以專屬越野輔助科技，讓小白也能從容穿梭各種險境。

▲台灣福特「公布美國車導入計畫」！全新中大型7人座＆越野休旅來了。（圖／記者張慶輝攝）

▲Bronco同樣搭載2.3升EcoBoost引擎，並且標配4x4四輪驅動系統。

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