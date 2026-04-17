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Kia「改款中型新休旅」台灣5月見！Sportage升級1.6升油電＋四驅

▲Kia本周陸續完成銷售經銷端訓練，上市行程約落在5月初。（圖／翻攝自Kia）

▲Kia本周陸續完成銷售經銷端訓練，上市行程約落在5月初。（圖／翻攝自Kia）

記者徐煜展／綜合報導

台灣接下來又有熱門的中型休旅新選擇，改款新Kia Sportage蓄勢待發，本周展開業務教育訓練，且更有消息表示台灣上市行程約落在5月左右，從日前車安網送測資訊得知，台灣新Sportage將首度帶來全新1.6升油電動力，還配有四驅系統！

▲Kia本周陸續完成銷售經銷端訓練，上市行程約落在5月初。（圖／翻攝自Kia）

▲Kia台灣本次將導入全新1.6升渦輪油電。

改款新Kia Sportage有不少台灣車迷已經卡位期待，日前車安網曝光Sportage PE X1 4WD車型，已經暗示將有四驅可選，而動力上也值得期待，這次將藉由款新增1.6升渦輪油電，參考海外規格，具有235匹馬力、37.4公斤米扭力。

台灣中型休旅市場正加速油電化布局，從日系品牌到韓系品牌，眾品牌開始把油電視為主力戰線，而Sportage改款補上油電拼圖後，接下來台灣油電休旅戰場升溫，讓消費者獲利有更多的產品可選擇。

▲Kia本周陸續完成銷售經銷端訓練，上市行程約落在5月初。（圖／翻攝自Kia）

▲外型精緻時尚，內裝科技感不俗。

改款Sportage走的是更前衛的家族設計語彙，頗有旗艦EV9大哥氣勢，內裝以雙12.3吋曲面螢幕依然是視覺核心，整合數位儀表與中控系統，並支援無線Apple CarPlay、Android Auto、Kia Connect以及OTA遠端更新功能，日常使用便利性大幅提升。

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