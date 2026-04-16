Mazda入門休旅、掀背車不停產！官方證實還有下一代大改款

▲CX-3、Mazda 2仍有下一代開發計劃！粉碎停產謠言。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

日前日本Mazda於官網宣布CX-3暫停接單，讓奮戰11年的CX-3蒙上停產陰影，不過官方已經出面最新表示，作為入門戰力的CX-3以及Mazda 2掀背車仍有下一代開發計劃，也間接駁斥停產謠言！

▲CX-20今年問世！同時CX-3、Mazda 2都有大改款規劃。

Mazda CX-3於今年2月日本官網宣布暫停接單，但海外原廠高層已有最新說法，旗下Mazda 2與CX-3被列入次世代開發計畫，未來仍會持續更新，並不會因為因此被放生。

事實上，Mazda今年有款全新休旅CX-20準備問世，日前傳言CX-20將取代現有入門產品，但從最新說法來看，Mazda策略更像是「並行發展」，而非單純由CX-20取代Mazda 2以及CX-3入門定位。

▲新生代Mazda車款將取自日前發表的概念車而來。（圖／資料照）

Mazda未來不只會有全新級距產品，原本的Mazda 2與CX-3也會進化升級，甚至導入全新設計語彙。尤其新世代產品將參考Mazda Vision X-Compact概念車作為設計基礎，帶來更年輕化與科技感更強的外型。

在全球車市全面往中型SUV靠攏趨勢下，Mazda仍選擇保留小型車布局，關鍵就在於市場需求還在，尤其歐洲與亞洲都會區，對於小車的靈活性、價格優勢依然相當重視，同時也是首購族的重要入門選項。