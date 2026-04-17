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Land Rover「旗艦運動休旅問世20年」！推限量紀念版慶祝里程碑

圖文／7Car 小七車觀點

為紀念 Range Rover Sport 車系問世滿二十週年，JLR 集團正式推出限量版 TWENTY Edition。該車款以旗艦車型 Range Rover Sport SV 的動力與座椅為基礎，結合專屬內外觀細節，致敬自 2000 年代初誕生以來，持續引領豪華運動休旅市場的發展歷程。Range Rover Sport 的出現，源自市場對更具動感與性能導向 SUV 的需求，也促使 Range Rover 品牌逐漸擴展為完整的車系家族。

Range Rover 全球董事總經理 Martin Limpert 表示，TWENTY Edition 是慶祝 Range Rover Sport 持續進化的重要里程碑，也象徵其未來發展仍充滿動能。

致敬二十年性能與設計進化　Range Rover Sport TWENTY Edition 正式推出

Range Rover Sport 在三個世代中展現出明確的設計進化軌跡。第一代車型汲取 Range Stormer 概念車的強烈氣勢，塑造出充滿肌肉感的車身姿態。第二代則採用更輕盈的鋁合金車體結構，線條更加流暢，並在此期間達成全球銷量突破一百萬輛的里程碑。現行第三代車型則進一步走向簡約奢華，以乾淨的車身表面、緊湊的比例與自信的當代美學，平衡運動性格與 Range Rover 一貫的優雅氣質。

致敬二十年性能與設計進化　Range Rover Sport TWENTY Edition 正式推出

TWENTY Edition 在外觀上提供源自 Range Stormer 概念車與初代 First Edition 的 Sanguinello Orange 超金屬橙色塗裝，並可選配 Santorini Black 與 Ostuni White 等車色。黑色外觀套件搭配 23 吋高光澤銀色或黑色輪圈，車身內外則加入「TWENTY」字樣的發光門檻與中控台刻印。內裝採用來自 Range Rover Sport SV 的 Ebony Windsor 性能座椅，結合鍛造碳纖維飾板與黑色絨面車頂篷，營造深色動感氛圍。

致敬二十年性能與設計進化　Range Rover Sport TWENTY Edition 正式推出

致敬二十年性能與設計進化　Range Rover Sport TWENTY Edition 正式推出

致敬二十年性能與設計進化　Range Rover Sport TWENTY Edition 正式推出

致敬二十年性能與設計進化　Range Rover Sport TWENTY Edition 正式推出

致敬二十年性能與設計進化　Range Rover Sport TWENTY Edition 正式推出

致敬二十年性能與設計進化　Range Rover Sport TWENTY Edition 正式推出

TWENTY Edition 提供兩款動力系統，分別為 4.4 升雙渦輪增壓 V8 輕油電混合引擎，以及 P550e 插電式混合動力系統（中國大陸市場為 P400 I6 AJ20 MEHV）。後者結合 3.0 升六缸 Ingenium 汽油引擎、105kW 電動馬達與 38.2kWh 電池，綜效輸出達 550PS，WLTP 純電續航里程最高可達 115 公里。

Range Rover Sport 走過二十年，從最初跳脫傳統框架的運動化嘗試，逐步發展為兼具奢華、性能與全地形能力的標誌性車系。TWENTY Edition 的推出，不僅是對過往三代車型設計與科技演進的致敬，更以限量專屬細節與高性能動力組合，明確傳達出這款車在品牌家族中無可取代的動感定位。在豪華休旅市場競爭日益激烈的當下，Range Rover Sport 仍以其獨特的駕馭性格與持續進化的姿態，證明自己並非僅是時代的跟隨者，而是始終走在定義規則的路上。

致敬二十年性能與設計進化　Range Rover Sport TWENTY Edition 正式推出

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：LandRoverRangeSportTwentyEdition限量紀念版汽車新車休旅車運動

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