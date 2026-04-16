新Lexus IS試駕、同級都沒有的獨門絕學！越開越上癮的彎道魔術師

▲豪華同級唯一後驅＋油電！不向氾濫模組化平台妥協的Lexus IS堅持走出自己的路。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

在充滿模組化平台與前驅架構主導的年代，Lexus IS的存在，反而像是離經叛道、逆流而行，Lexus IS並沒有向主流市場妥協，而是保留過去豪華轎跑車精髓，繼續以前置引擎、後輪驅動，加上一套成熟到極致的油電系統，為所剩不多的豪華後驅房車級距爭取更多存在感！

▲歷經過3次小改款IS仍舊有搶眼的跑格氣息。

從第一眼看IS，發現它跟多數豪華房車不太一樣，整體比例就帶著低趴與動感。車頭最醒目的，當然還是Lexus招牌的紡錘型水箱護罩，搭配銳利的頭燈與箭矢型日行燈，辨識度非常高，同時也讓整體視覺更具侵略性。

▲台灣IS提供3款車型，試駕為頂規的214萬F Sport版。

歷經過3次小改款的Lexus IS，台灣市場僅提供2.5升油電單一動力，售價189～214萬，聚焦在油電的IS車系，也呼應國外原廠新能源策略，事實上，海外IS車系也逐漸淘汰純燃油動力，過去IS300、IS500汽油車已陸續告別。

尤其被模組化平台與前驅架構主導的年代，豪華房車市場其實早已悄悄變了樣，如同級BMW 3 Series、Mercedes-Benz C-Class等對手，雖然依舊主打後驅架構作為操控招牌，但動力核心早已全面轉向小排量渦輪，甚至導入輕油電系統，在效率與性能之間尋求最大平衡，不過經歷過3次小改款IS，仍以油電＋後驅的獨門配置，成為級距中相當罕見且堅持的存在。

▲IS美臀線條搶眼，F Sport賦予更具張力的套件加持，黑色鋁圈＋紅色卡鉗更有畫龍點睛功效。

側面直到美背車尾是IS最迷人的角度，配合向後收斂的車頂線條，營造出接近雙門跑車的輪廓，車尾則透過銳利的LED尾燈與簡潔線條，強化整體運動氛圍。試駕的F Sport版本，則搭配更具侵略性的前後保桿與專屬輪圈，整體氣勢會再提升一個層次。

▲車內雖停留在舊世代設計，但該有的實用配備可沒少。

▲數位儀錶能顯示多種主題切換，也支援G值動態顯示，馬上令人進入戰鬥狀態。

▲透過許多皮質、金屬飾板點綴，仍有Lexus堅持的豪華美學質感。

車內雖然給人上一個世代的老氣感，但作為一輛操控玩樂取向的後驅車，座艙仍有十足的戰鬥氣息，皮革、金屬飾板、縫線細節都處理得很細緻，按鍵與旋鈕的回饋感也很到位，堅持傳統機械按鍵質感，是現在很多全觸控車款給不了的質感回饋。

▲跑車化座椅也是車內亮點，激烈操控能把駕駛牢牢固定。

當然經過3次小改款的IS也獲得不少升級，取消過去Lexus象徵的石英鐘、觸控手寫板等，以雙12.3吋螢幕＋儀錶來表達改款的科技配備進化，並具備LSS 3.0＋安全防護。

▲堅持後驅平台與斜背設計，犧牲不少後座空間，但整體來說還算夠用。

▲2.5升油電＋CVT變速箱，動力主打平順，好脾氣讓人瞬間就上手。

2.5升油電搭配可模擬6速的CVT變速箱，繳出223匹綜效馬力，8.7秒完成破百加速，帳面數據相較對手不算突出，但實際把Lexus IS開上路，這套2.5升自然進氣搭配油電系統的性格，溫和好好先生的脾氣，很快就會讓人放下對性能數據的堅持。

▲油門反應溫和，起步加速柔順，市區代步、高速巡航都好開。

也因為這樣設定，根本不會想要去拚0到100加速，反而更容易在市區與日常通勤中，感受輕鬆好開特質，整體節奏線性，這其實才是豐田集團油電系統最迷人的地方。

▲進入山路彎道！IS展現出後驅獨特魅力，讓人越開越喜歡。

有趣的是，當場景換到山路彎道，IS雙面人格一面漸漸浮現出來，方向盤指向犀利、靈活，車身進彎的瞬間，重心轉移來得相當好掌握，給予駕駛極高的信心攻克彎道，懸吊撐住側傾的同時，仍保留一點韌性，讓駕駛清楚感知路面與輪胎的狀態。

在彎中補油，IS最迷人的地方才真正浮現，後驅魅力讓車尾的動態回饋給駕駛跟著節奏享受，油門多一點，車身多轉一點，收一點油，又能很快穩住路線，IS不需要高門檻技巧才能駕馭的運動轎跑車，而是會讓駕駛「越開越有信心」，開始抓到節奏之後，會不自覺地提早補油、提早進彎，甚至利用油門去修正路線。

每一個彎道，IS都會給人多一點互動，多一點信任感，甚至會為了多開幾個彎而繞路，油電IS不是靠速度，而是靠流暢與默契堆疊出來的駕馭快感，正是IS最迷人的地方。