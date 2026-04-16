等不到降價、台灣賓士開漲！C-Class、E-Class都在漲價名單官網上架

▲台灣賓士C-Class、E-Class多車款官網上架。（圖／翻攝自賓士）

記者徐煜展／綜合報導

從去年開始不少消費者都盼著台灣新車降價，但現實總是殘酷的，近期雙B都有不少新年式車款開始調漲，台灣賓士主力的C-Class、E-Class已在官網上架，多車型都漲價！

▲C180、C200、C300漲1萬升級多項配備，AMG C43漲2萬。

Class包含Sedan房車、Estate旅行車漲幅1～2萬，房車售價225萬起、旅行車售價266萬起，新年式C180、C200、C300等動力以星耀版新車型對外溝通，售價小漲1～2萬，但配備升級誠意很夠，入門C180增加自動調適遠燈輔助、多光束智慧頭燈、MBUX擴增實景導航、Burmester 3D音響，升級幅度超過漲價價值。

在C200、C300車型上升級標配帥氣的夜色套件，C300還另有可變電子阻尼附後軸轉向系統，性能車AMG C43漲幅2萬來到391萬，升級全景電動玻璃天窗。

▲E-Class漲幅2萬，房車星耀版售價301萬起、旅行車327萬起。

在E-Class房車、Estate旅行車同樣在漲價名單，多車型漲幅2萬，房車售價301萬，旅行車售價327萬起，新年式以星耀版溝通，入門E200 Luxury升級夜色套件、19吋鋁圈、車內黑色頂篷等，中階E300星耀版售價355萬起，再增加20吋鋁圈、黑色舒適皮質座椅、動力輔助車門緊閉系統，頂規AMG E 53售價492萬起，除了上述升級配備外，再增加遮陽套件。