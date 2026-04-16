ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

等不到降價、台灣賓士開漲！C-Class、E-Class都在漲價名單官網上架

▲台灣賓士C-Class、E-Class多車款官網上架。（圖／翻攝自賓士）

▲台灣賓士C-Class、E-Class多車款官網上架。（圖／翻攝自賓士）

記者徐煜展／綜合報導

從去年開始不少消費者都盼著台灣新車降價，但現實總是殘酷的，近期雙B都有不少新年式車款開始調漲，台灣賓士主力的C-Class、E-Class已在官網上架，多車型都漲價！

▲台灣賓士C-Class、E-Class多車款官網上架。（圖／翻攝自賓士）

▲台灣賓士C-Class、E-Class多車款官網上架。（圖／翻攝自賓士）

▲C180、C200、C300漲1萬升級多項配備，AMG C43漲2萬。

Class包含Sedan房車、Estate旅行車漲幅1～2萬，房車售價225萬起、旅行車售價266萬起，新年式C180、C200、C300等動力以星耀版新車型對外溝通，售價小漲1～2萬，但配備升級誠意很夠，入門C180增加自動調適遠燈輔助、多光束智慧頭燈、MBUX擴增實景導航、Burmester 3D音響，升級幅度超過漲價價值。

在C200、C300車型上升級標配帥氣的夜色套件，C300還另有可變電子阻尼附後軸轉向系統，性能車AMG C43漲幅2萬來到391萬，升級全景電動玻璃天窗。

▲台灣賓士C-Class、E-Class多車款官網上架。（圖／翻攝自賓士）

▲台灣賓士C-Class、E-Class多車款官網上架。（圖／翻攝自賓士）

▲E-Class漲幅2萬，房車星耀版售價301萬起、旅行車327萬起。

在E-Class房車、Estate旅行車同樣在漲價名單，多車型漲幅2萬，房車售價301萬，旅行車售價327萬起，新年式以星耀版溝通，入門E200 Luxury升級夜色套件、19吋鋁圈、車內黑色頂篷等，中階E300星耀版售價355萬起，再增加20吋鋁圈、黑色舒適皮質座椅、動力輔助車門緊閉系統，頂規AMG E 53售價492萬起，除了上述升級配備外，再增加遮陽套件。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：賓士GLC Coupe休旅大改款benzCLA轎跑A-ClassGLAC-ClassE-Class

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【失控翻車】車速太快！22歲男自撞喪命 四輪朝天零件噴飛

推薦閱讀

Mazda入門休旅、掀背車不停產！官方證實還有下一代大改款

Mazda入門休旅、掀背車不停產！官方證實還有下一代大改款

光陽前董事長「柯勝峯接掌拓連科技」！推進電動車充電設備全球佈局

光陽前董事長「柯勝峯接掌拓連科技」！推進電動車充電設備全球佈局

台灣本田「進口跑旅SUV」現身準備上市！2.0升油電省油外型又好看

台灣本田「進口跑旅SUV」現身準備上市！2.0升油電省油外型又好看

等不到降價、台灣賓士開漲！C-Class、E-Class都在漲價名單官網上架

等不到降價、台灣賓士開漲！C-Class、E-Class都在漲價名單官網上架

國產油電HONDA CR-V客貨認證、Lexus大改款新車現身！3月能源局名單公布

國產油電HONDA CR-V客貨認證、Lexus大改款新車現身！3月能源局名單公布

新Lexus IS試駕、同級都沒有的獨門絕學！越開越上癮的彎道魔術師

新Lexus IS試駕、同級都沒有的獨門絕學！越開越上癮的彎道魔術師

最新文章

Mazda入門休旅、掀背車不停產2026-04-16

光陽前董事長柯勝峯接掌拓連科技2026-04-16

台灣本田「進口跑旅SUV」現身準備上市2026-04-16

台灣賓士「多款新車漲價」新年式官網上架2026-04-16

國產油電HONDA CR-V油耗揭曉2026-04-16

新Lexus IS試駕！越開越上癮的彎道魔術師2026-04-16

賓士旗艦電動房車2度小改款登場2026-04-15

94.9萬！台灣Nissan「新X-Trail休旅上市」2026-04-15

特斯拉旗艦電動車「停產告別車迷2026-04-15

TOYOTA「7人座MPV運動款」又帥又有型2026-04-15

熱門文章

TOYOTA「7人座MPV運動款」又帥又有型2026-04-15

國產油電HONDA CR-V油耗揭曉2026-04-16

新Lexus IS試駕！越開越上癮的彎道魔術師2026-04-16

賓士旗艦電動房車2度小改款登場2026-04-15

台灣本田「進口跑旅SUV」現身準備上市2026-04-16

94.9萬！台灣Nissan「新X-Trail休旅上市」2026-04-15

TOYOTA改款「新7人座MPV發表」台灣今年生產2026-04-13

光陽最新旗艦白牌G7本尊現身2026-04-14

三菱全新跨界休旅預告今年發表「台灣將導入」2026-04-14

台灣福斯新入門掀背官網上架2026-04-15

相關新聞

新Lexus IS試駕、同級都沒有的獨門絕學！越開越上癮的彎道魔術師

新Lexus IS試駕、同級都沒有的獨門絕學！越開越上癮的彎道魔術師

賓士「EQS旗艦電動房車2度小改款」登場！800V架構續航力上看926KM

賓士「EQS旗艦電動房車2度小改款」登場！800V架構續航力上看926KM

20歲女國道開到恍神！擦撞路肩故障車...賓士休旅180度翻覆

20歲女國道開到恍神！擦撞路肩故障車...賓士休旅180度翻覆

美製車0關稅要來了！94.9萬起　台灣Nissan「新X-Trail休旅上市」

美製車0關稅要來了！94.9萬起　台灣Nissan「新X-Trail休旅上市」

「遼8888」賓士S450陪葬遭官方盯上　車輛已挖出！違反殯葬條例

「遼8888」賓士S450陪葬遭官方盯上　車輛已挖出！違反殯葬條例

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA「新7人座MPV」又帥又有型！台灣今年生產　網友許願百萬內無對手

TOYOTA「新7人座MPV」又帥又有型！台灣今年生產　網友許願百萬內無對手

國產油電HONDA CR-V客貨認證、Lexus大改款新車現身！3月能源局名單公布

國產油電HONDA CR-V客貨認證、Lexus大改款新車現身！3月能源局名單公布

新Lexus IS試駕、同級都沒有的獨門絕學！越開越上癮的彎道魔術師

新Lexus IS試駕、同級都沒有的獨門絕學！越開越上癮的彎道魔術師

賓士「EQS旗艦電動房車2度小改款」登場！800V架構續航力上看926KM

賓士「EQS旗艦電動房車2度小改款」登場！800V架構續航力上看926KM

台灣本田「進口跑旅SUV」現身準備上市！2.0升油電省油外型又好看

台灣本田「進口跑旅SUV」現身準備上市！2.0升油電省油外型又好看

美製車0關稅要來了！94.9萬起　台灣Nissan「新X-Trail休旅上市」

美製車0關稅要來了！94.9萬起　台灣Nissan「新X-Trail休旅上市」

TOYOTA改款「新7人座MPV發表」台灣今年生產！只賣油電新台幣65萬

TOYOTA改款「新7人座MPV發表」台灣今年生產！只賣油電新台幣65萬

光陽「最新旗艦白牌G7」本尊現身！新女性車款Laddi 115同步上市

光陽「最新旗艦白牌G7」本尊現身！新女性車款Laddi 115同步上市

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366