勞斯萊斯「客製化雙座敞篷電動跑車」亮相！限量100輛2028年交車

圖文／7Car 小七車觀點

Rolls-Royce Motor Cars 日前正式發表全新「Project Nightingale」，作為品牌 Coachbuild 客製化計畫下的首個系列作品。這款車以開篷雙座形式呈現，融合高度個人化訂製精神與品牌當代設計語彙，並採限量生產模式，全球僅規劃打造 100 輛，預計自 2028 年起開始交付。原廠表示，此計畫將結合設計自由度、純電動力系統與開放式駕乘體驗，作為品牌當前最具指標性的創作之一。

Project Nightingale 的命名源自品牌創辦人住所「Le Rossignol」，並延伸出夜鶯 (Nightingale) 的意象。整體設計靈感回溯至 1920 年代的 Rolls-Royce「EX」實驗車型，並融入當時盛行的 Streamline Moderne (流線現代主義) 設計風格。車體強調大面積、簡潔且連續的曲面處理，呈現出近似單一雕塑體的視覺效果，同時透過長車頭、低風阻輪廓與包覆式座艙，營造出典型古典與現代交織的比例關係。

在車身尺碼方面，Project Nightingale 全長約 5.76 公尺，接近品牌旗艦房車 Phantom 的規模，但僅配置雙座設定，進一步凸顯其設計導向。車頭標誌性的 Pantheon 水箱護罩經重新詮釋，搭配整合式 Spirit of Ecstasy 飾像與極簡化進氣結構，形成更純粹的視覺語言。側面輪廓則以「中央機身」概念為核心，透過單一腰線貫穿車身前後，並結合類似遊艇的設計元素，帶出流動且優雅的造型特徵。

車室設計則以「Starlight Breeze」為核心亮點，透過超過萬顆光點構成的環艙式氛圍燈，靈感來自夜鶯鳴唱的聲波形態，試圖將聲音轉化為視覺體驗。此外，內裝用料結合多種高級材質與專屬配色方案，並導入高度客製化流程，讓每位車主皆可參與車輛的設計與打造。

動力系統方面，Project Nightingale 採用純電架構打造，基於 Rolls-Royce 自家的鋁製空間框架平台（Architecture of Luxury）開發。原廠強調電動化帶來的近乎無聲運轉特性，使開篷行駛時能保有極高的靜謐性，並進一步強化品牌一貫的「魔毯般」行路質感。同時，取消傳統內燃機相關結構後，也讓車身造型能達到更高程度的整體一致性與空氣力學表現。