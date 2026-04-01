台灣3月新車銷量「特斯拉海放TOYOTA神車」！Model Y狂賣4540輛

▲特斯拉大船入港，Model Y成為3月最暢銷新車與最暢銷電動車雙冠王。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

台灣3月新車銷量出爐，總市場規模回暖至39,318輛，較去年同期增加5.5%，也比2月成長78.4%，其中最大亮點就是電動車品牌Tesla特斯拉迎來大船，不僅本月主力休旅Model Y超車TOYOTA神車，成為單月新車銷售冠軍外，就連房車的Model 3也登上前10強，兩者一舉拿下電動車單月銷售冠亞軍。

▲2026年3月台灣新車銷量前10強，不計入商用車。（記者張慶輝製表）

在TOYOTA陣營方面，Corolla Cross本月共交車3,565輛，雖然對比去年同期與2月份都有所增長，但仍不敵特斯拉的交車節奏，本月僅能排在第2名，而仍在新車蜜月期當中的進口休旅RAV4，本月則是以2,063輛排在第3位，國產跨界休旅的Yaris Cross以1,109輛排在第6位，值得注意的是，ALTIS也同樣不敵Model 3，本月無緣進榜。

表現逐漸加溫的Ford福特Territory，本月又進步至1,257輛，並登上排行榜的第4名，而已經確認會在年中推出油電動力的Honda CR-V，本月則以1,115輛排在第5位，本家兄弟HR-V也以1,091輛排在第7位；Mazda的CX-5雖為進口身分，但在接連的促銷攻勢之下，還是能以753輛登上第9位。

▲福特Territory本月交車1,257輛，站上排行榜第4名。（圖／資料照）

電動車大戰方面，本月可說是特斯拉大獲全勝，全品牌共交車5,421輛，其中Model Y以4,540輛拿下單月雙料冠軍，另外Model 3也以671輛攻進第10名，而已經停止接單的Model S與Model X本月則分別交車50輛與160輛，距離謝幕已經不遠了。

▲不僅Model Y於本月成功登頂，Model 3（上圖）也擠身第10名。（圖／資料照）

不列入TOP10計算的國產輕商用車方面，本月依舊由中華J Space取得領先，單月掛牌數來到1,467輛，今年迄今累積賣出3,913輛，而TOYOTA TownAce在3月則賣出1,170輛，今年累積掛牌數為2,849輛。

▲中華J Space於3月份再次領先，全年累積銷量差距也穩定擴大當中。（圖／資料照）

最後則是豪華進口車級距，Lexus全品牌共賣出2,427輛新車，其中最暢銷的依舊是NX，在3月份共掛牌985輛，登上排行榜的第8名，而Mercedes-Benz賓士本月掛牌數為1,347輛，主力車型GLC賣出381輛。

▲Lexus於本月大幅超越主要德系對手，NX依舊是品牌銷售主力。（圖／資料照）