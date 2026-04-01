ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣3月新車銷量「特斯拉海放TOYOTA神車」！Model Y狂賣4540輛

▲改款新Model Y首度現身北台灣最大的南港新據點！（圖／記者徐煜展攝）

▲特斯拉大船入港，Model Y成為3月最暢銷新車與最暢銷電動車雙冠王。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

台灣3月新車銷量出爐，總市場規模回暖至39,318輛，較去年同期增加5.5%，也比2月成長78.4%，其中最大亮點就是電動車品牌Tesla特斯拉迎來大船，不僅本月主力休旅Model Y超車TOYOTA神車，成為單月新車銷售冠軍外，就連房車的Model 3也登上前10強，兩者一舉拿下電動車單月銷售冠亞軍。

▲台灣3月新車銷量「特斯拉海放TOYOTA神車」！Model Y狂賣4540輛。（記者張慶輝攝製表）

▲2026年3月台灣新車銷量前10強，不計入商用車。（記者張慶輝製表）

在TOYOTA陣營方面，Corolla Cross本月共交車3,565輛，雖然對比去年同期與2月份都有所增長，但仍不敵特斯拉的交車節奏，本月僅能排在第2名，而仍在新車蜜月期當中的進口休旅RAV4，本月則是以2,063輛排在第3位，國產跨界休旅的Yaris Cross以1,109輛排在第6位，值得注意的是，ALTIS也同樣不敵Model 3，本月無緣進榜。

▲91.5萬起！TOYOTA「休旅＆房車推新GR運動版」外型更殺更會跑。（圖／記者張慶輝攝）

表現逐漸加溫的Ford福特Territory，本月又進步至1,257輛，並登上排行榜的第4名，而已經確認會在年中推出油電動力的Honda CR-V，本月則以1,115輛排在第5位，本家兄弟HR-V也以1,091輛排在第7位；Mazda的CX-5雖為進口身分，但在接連的促銷攻勢之下，還是能以753輛登上第9位。

▲國產油電休旅新秀！福特Territory展現更符合家庭客群期待的新鮮感。（圖／記者徐煜展攝）

▲福特Territory本月交車1,257輛，站上排行榜第4名。（圖／資料照）

電動車大戰方面，本月可說是特斯拉大獲全勝，全品牌共交車5,421輛，其中Model Y以4,540輛拿下單月雙料冠軍，另外Model 3也以671輛攻進第10名，而已經停止接單的Model S與Model X本月則分別交車50輛與160輛，距離謝幕已經不遠了。

▲Model 3（圖／記者徐煜展攝）

▲不僅Model Y於本月成功登頂，Model 3（上圖）也擠身第10名。（圖／資料照）

不列入TOP10計算的國產輕商用車方面，本月依舊由中華J Space取得領先，單月掛牌數來到1,467輛，今年迄今累積賣出3,913輛，而TOYOTA TownAce在3月則賣出1,170輛，今年累積掛牌數為2,849輛。

▲中華全新J Space細節、配備誠意十足，賺錢、家用都合適！（圖／記者徐煜展攝）

▲中華J Space於3月份再次領先，全年累積銷量差距也穩定擴大當中。（圖／資料照）

最後則是豪華進口車級距，Lexus全品牌共賣出2,427輛新車，其中最暢銷的依舊是NX，在3月份共掛牌985輛，登上排行榜的第8名，而Mercedes-Benz賓士本月掛牌數為1,347輛，主力車型GLC賣出381輛。

▲Lexus「NX 350h」油電豪華休旅試駕　預售千台的魅力開過就懂。（圖／記者張慶輝攝）

▲Lexus於本月大幅超越主要德系對手，NX依舊是品牌銷售主力。（圖／資料照）

►盤點10大最不可靠電動車「特斯拉4車型慘上榜」！國外召回數據曝

►台灣2月新車銷量「TOYOTA奪電動車冠軍」！鴻華Bria交車數曝

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：台灣新車銷量3月2026年TOYOTACorollaCrossALTISCR-VRAV4HondaFord福特FocusWagon旅行車Tesla特斯拉ModelYX汽車電動車LexusNXYarisLuxgen納智捷n7

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【快給我抓！】小幼貓在籠子還伸手要抓狗耳朵　滿臉堅持超可愛

推薦閱讀

台灣2月新車銷量「TOYOTA奪電動車冠軍」！鴻華Bria交車數曝

台灣2月新車銷量「TOYOTA奪電動車冠軍」！鴻華Bria交車數曝

盤點10大最不可靠電動車「特斯拉4車型慘上榜」！國外召回數據曝

盤點10大最不可靠電動車「特斯拉4車型慘上榜」！國外召回數據曝

光陽「可愛女生車＆歐風復古車」推改款！實車現身質感大提升

光陽「可愛女生車＆歐風復古車」推改款！實車現身質感大提升

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

最新文章

Hyundai美製越野休旅車概念亮相2026-04-06

布加迪打造高訂紫色W16敞篷超跑2026-04-05

福斯Atlas三排座休旅車第2代亮相2026-04-05

賓士中型休旅車GLE二度小改款登場2026-04-04

「HONDA新Civic喜美」實車現身2026-04-04

「TOYOTA新房車大陸開賣」空間更勝Camry2026-04-04

【周焦點】國產7人座、休旅百萬內開賣2026-04-04

「TOYOTA美製車」日本售價不便宜2026-04-03

速霸陸發表全新「TOYOTA雙生7人座休旅」2026-04-03

Discovery旗艦7人座休旅推新年式2026-04-03

熱門文章

布加迪打造高訂紫色W16敞篷超跑2026-04-05

「TOYOTA新房車大陸開賣」空間更勝Camry2026-04-04

TOYOTA全新轎跑上市「新台幣65萬」訂單破萬2026-03-30

「HONDA新Civic喜美」實車現身2026-04-04

台灣「寶嘉聯合法系進口大軍」齊發2026-04-01

「TOYOTA美製車」日本售價不便宜2026-04-03

TOYOTA「新INNOVA 7人座MPV」亮相2026-03-30

TOYOTA「人氣MPV將推5人座」2026-04-02

「TOYOTA轎跑、休旅大陸再降價」2026-03-31

MG G50 Plus推特仕車配備升級更舒適2026-04-02

相關新聞

台灣「TOYOTA Corolla新車」即將上市！日規60週年特仕車搶先接單

台灣「TOYOTA Corolla新車」即將上市！日規60週年特仕車搶先接單

速霸陸小發財車「Sambar新年式日本開賣」！安全＆科技有感升級

速霸陸小發財車「Sambar新年式日本開賣」！安全＆科技有感升級

Skoda「頂級3排座電動休旅車」現身測試！全新Peaq拚今年上市

Skoda「頂級3排座電動休旅車」現身測試！全新Peaq拚今年上市

南韓解密30年前外交機密！北韓曾揚言「跟台灣建交」報復北京

南韓解密30年前外交機密！北韓曾揚言「跟台灣建交」報復北京

高鐵北高票價上限可拉高至1780元　交通部：服務做好再評估

高鐵北高票價上限可拉高至1780元　交通部：服務做好再評估

讀者迴響

熱門文章

布加迪打造「高訂紫色W16敞篷超跑」！融合花卉元素車美如畫

布加迪打造「高訂紫色W16敞篷超跑」！融合花卉元素車美如畫

「TOYOTA新房車大陸開賣」空間更勝Camry！2.0升汽油、油電折合新台幣80萬

「TOYOTA新房車大陸開賣」空間更勝Camry！2.0升汽油、油電折合新台幣80萬

TOYOTA全新轎跑上市「新台幣65萬」訂單破萬！電池火燒車直接賠一輛

TOYOTA全新轎跑上市「新台幣65萬」訂單破萬！電池火燒車直接賠一輛

「HONDA新Civic喜美」實車現身！外觀、內裝更帥又省油

「HONDA新Civic喜美」實車現身！外觀、內裝更帥又省油

118.8萬起！台灣「寶嘉聯合法系進口大軍」齊發　熱門休旅、7人座都包辦

118.8萬起！台灣「寶嘉聯合法系進口大軍」齊發　熱門休旅、7人座都包辦

「TOYOTA美製車」日本售價不便宜！放大版RAV4 7人座高達新台幣172萬

「TOYOTA美製車」日本售價不便宜！放大版RAV4 7人座高達新台幣172萬

TOYOTA「新INNOVA 7人座MPV」亮相！舒適大空間搭配超帥運動款

TOYOTA「新INNOVA 7人座MPV」亮相！舒適大空間搭配超帥運動款

TOYOTA「人氣MPV將推5人座」台灣今年第2季生產！空間更好用、更舒適

TOYOTA「人氣MPV將推5人座」台灣今年第2季生產！空間更好用、更舒適

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366