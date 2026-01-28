ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「新一代Nissan X-Trail」現身迎戰6代RAV4！全新油電加持更省油

▲北美捕獲到新一代X-Trail身影！將用上關鍵的第三代e-Power油電。（圖／翻攝自《edmunds》）

▲北美捕獲到新一代X-Trail身影！將用上關鍵的第三代e-Power油電。（圖／翻攝自《edmunds》）

記者徐煜展／綜合報導

台灣今年打才打算推小改款Nissan X-Trail，沒想到疑似新一代X-Trail（北美稱Rouge）已經在國外現身測試，雖然新車還包著厚厚偽裝，但從車身線條與細節來看，新一代Rogue不只外型有感升級，更關鍵的是，美規市場終於要迎來 Nissan招牌的 e-Power油電系統。

▲北美捕獲到新一代X-Trail身影！將用上關鍵的第三代e-Power油電。（圖／翻攝自《edmunds》）

▲新一代外觀比照旗艦大哥Murano，外型更有看點。

新一代 Rogue 整體線條比現行款更修長、也更有「霸氣大車感」，設計語彙明顯向新世代Murano看齊。車頭燈組採用分離式設計，上方是細長的日行燈，下方則是主要照明燈具，搭配更大面積的水箱護罩，視覺上比現在更有氣勢。

▲北美捕獲到新一代X-Trail身影！將用上關鍵的第三代e-Power油電。（圖／翻攝自《edmunds》）

▲車尾設計變得更簡潔。

車尾造型同樣有所變化，尾燈輪廓更俐落，整體走的是偏成熟、穩重的路線，看得出 Nissan希望新Rogue造型能符合大眾家庭市場胃口。

這次北美改款最受矚目的重點，絕對是第三代e-Power 油電系統。對Nissan 來說，e-Power早已在日本與其他市場推出多年，但美規 Rogue 一直缺席，如今將藉由改款契機，為北美直接導入最新的第三代e-Power。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：NissanMarchKicksSU休旅MicraMagniteX-Trail

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【麻布袋漂上岸】漁民一打開嚇傻：竟是43公斤大麻！ 市價破2千萬

推薦閱讀

「三菱Outlander油電休旅」賣贏日本TOYOTA RAV4！台灣今年進口導入

「三菱Outlander油電休旅」賣贏日本TOYOTA RAV4！台灣今年進口導入

「新一代Nissan X-Trail」現身迎戰6代RAV4！全新油電加持更省油

「新一代Nissan X-Trail」現身迎戰6代RAV4！全新油電加持更省油

「TOYOTA全新休旅」預告今年發表！放大版7人座RAV4要來了

「TOYOTA全新休旅」預告今年發表！放大版7人座RAV4要來了

Honda傳奇名號「HRC即將掛上市售車」！強化性能形象姿態更嗆辣

Honda傳奇名號「HRC即將掛上市售車」！強化性能形象姿態更嗆辣

TOYOTA暴力鴨「推致敬9屆冠軍特別版」！法國旗上身黑化帥到爆

TOYOTA暴力鴨「推致敬9屆冠軍特別版」！法國旗上身黑化帥到爆

台灣「鴻華先進第2款國產休旅」即將上市守住百萬內！5人、7人座都有

台灣「鴻華先進第2款國產休旅」即將上市守住百萬內！5人、7人座都有

最新文章

「三菱Outlander油電休旅」賣贏日本TOYOTA RAV42026-01-28

「新一代Nissan X-Trail」現身迎戰6代RAV42026-01-28

「TOYOTA全新休旅」預告今年發表2026-01-28

Honda傳奇名號HRC即將掛上市售車2026-01-27

TOYOTA暴力鴨推致敬9屆冠軍特別版2026-01-27

台灣「鴻華先進第2款國產休旅」即將上市2026-01-27

現代「大改款入門小休旅海外現身」2026-01-27

TOYOTA「新跨界電動休旅北美開賣」2026-01-27

台灣「國產Nissan Kicks」後繼有人2026-01-27

Volvo宣布啟動大規模OTA線上更新2026-01-26

熱門文章

「TOYOTA全新休旅」預告今年發表2026-01-28

Honda傳奇名號HRC即將掛上市售車2026-01-27

TOYOTA暴力鴨推致敬9屆冠軍特別版2026-01-27

台灣「鴻華先進第2款國產休旅」即將上市2026-01-27

台灣「國產Nissan Kicks」後繼有人2026-01-27

TOYOTA「全新跑旅日本即將開賣」台灣有望今年見2026-01-26

台灣「現代跨界休旅」官網售價調整2026-01-26

「新一代Nissan X-Trail」現身迎戰6代RAV42026-01-28

TOYOTA「新跨界電動休旅北美開賣」2026-01-27

【周焦點】進口中型休旅大砍50萬2026-01-24

相關新聞

台灣「鴻華先進第2款國產休旅」即將上市守住百萬內！5人、7人座都有

台灣「鴻華先進第2款國產休旅」即將上市守住百萬內！5人、7人座都有

現代「大改款入門小休旅海外現身」今年發表！挑戰TOYOTA神車Yaris Cross

現代「大改款入門小休旅海外現身」今年發表！挑戰TOYOTA神車Yaris Cross

台灣「國產Nissan Kicks」後繼有人！全新Kait入門休旅有望來補位

台灣「國產Nissan Kicks」後繼有人！全新Kait入門休旅有望來補位

美規車零關稅還沒來、國產車先降價！台灣「現代跨界休旅」官網售價調整

美規車零關稅還沒來、國產車先降價！台灣「現代跨界休旅」官網售價調整

台灣新「改款國產Nissan X-Trail」開始測試！今年上市迎戰RAV4、CR-V

台灣新「改款國產Nissan X-Trail」開始測試！今年上市迎戰RAV4、CR-V

讀者迴響

熱門文章

「TOYOTA全新休旅」預告今年發表！放大版7人座RAV4要來了

「TOYOTA全新休旅」預告今年發表！放大版7人座RAV4要來了

Honda傳奇名號「HRC即將掛上市售車」！強化性能形象姿態更嗆辣

Honda傳奇名號「HRC即將掛上市售車」！強化性能形象姿態更嗆辣

TOYOTA暴力鴨「推致敬9屆冠軍特別版」！法國旗上身黑化帥到爆

TOYOTA暴力鴨「推致敬9屆冠軍特別版」！法國旗上身黑化帥到爆

台灣「鴻華先進第2款國產休旅」即將上市守住百萬內！5人、7人座都有

台灣「鴻華先進第2款國產休旅」即將上市守住百萬內！5人、7人座都有

台灣「國產Nissan Kicks」後繼有人！全新Kait入門休旅有望來補位

台灣「國產Nissan Kicks」後繼有人！全新Kait入門休旅有望來補位

TOYOTA「全新跑旅日本即將開賣」台灣有望今年見！外觀超帥、空間不輸RAV4

TOYOTA「全新跑旅日本即將開賣」台灣有望今年見！外觀超帥、空間不輸RAV4

美規車零關稅還沒來、國產車先降價！台灣「現代跨界休旅」官網售價調整

美規車零關稅還沒來、國產車先降價！台灣「現代跨界休旅」官網售價調整

「新一代Nissan X-Trail」現身迎戰6代RAV4！全新油電加持更省油

「新一代Nissan X-Trail」現身迎戰6代RAV4！全新油電加持更省油

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366