「新一代Nissan X-Trail」現身迎戰6代RAV4！全新油電加持更省油

▲北美捕獲到新一代X-Trail身影！將用上關鍵的第三代e-Power油電。（圖／翻攝自《edmunds》）

記者徐煜展／綜合報導

台灣今年打才打算推小改款Nissan X-Trail，沒想到疑似新一代X-Trail（北美稱Rouge）已經在國外現身測試，雖然新車還包著厚厚偽裝，但從車身線條與細節來看，新一代Rogue不只外型有感升級，更關鍵的是，美規市場終於要迎來 Nissan招牌的 e-Power油電系統。

▲新一代外觀比照旗艦大哥Murano，外型更有看點。

新一代 Rogue 整體線條比現行款更修長、也更有「霸氣大車感」，設計語彙明顯向新世代Murano看齊。車頭燈組採用分離式設計，上方是細長的日行燈，下方則是主要照明燈具，搭配更大面積的水箱護罩，視覺上比現在更有氣勢。

▲車尾設計變得更簡潔。

車尾造型同樣有所變化，尾燈輪廓更俐落，整體走的是偏成熟、穩重的路線，看得出 Nissan希望新Rogue造型能符合大眾家庭市場胃口。

這次北美改款最受矚目的重點，絕對是第三代e-Power 油電系統。對Nissan 來說，e-Power早已在日本與其他市場推出多年，但美規 Rogue 一直缺席，如今將藉由改款契機，為北美直接導入最新的第三代e-Power。