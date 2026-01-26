TOYOTA「全新跑旅日本即將開賣」台灣有望今年見！外觀超帥、空間不輸RAV4

▲TOYOTA C-HR＋即將導入日本！這款矚目的電動車台灣也有機會導入。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA C-HR＋於去年歐洲首發，並把歐洲作為主要戰場，不過隨著電動車需求持續升溫，C-HR＋預計導回日本母國，且TOYOTA同樣也積極在台灣市場拓展電動車版圖，這款高顏值、空間不俗的電動跑旅，有望成為今年台灣原廠重點車款。

▲C-HR＋有望在6代RAV4之後，成為今年台灣關注重點新車。

台灣和泰今年1月已經端出6代RAV4這道主菜，而接下來C-HR＋則可能作為接下來推動電動車版圖的焦點新作。事實上，目前海外電動車新陣容，包含改款新bZ4X、Urban Cruiser都已陸續導入台灣，C-HR＋、BZ4x Touring動向自然就受到台灣消費者關注。

▲C-HR＋外型帥氣跑格，內部更擁有不俗的空間。

C-HR＋承襲過去油車C-HR象徵的跨界跑旅設定，但空間可是有感放大，尺碼4,520x1,870x1,595mm，軸距2,750mm比6代RAV4的2,690mm更長，加上電動車平整化優勢，C-HR＋可是擁有不容小覷的車室空間。

C-HR＋入門版搭載單馬達前驅，最大輸出 224 匹馬力，配上77 kWh 電池，WLTP 續航最遠可跑600公里以上，0–100 公里加速只要 7.4 秒。

高階為雙馬達四驅系統一口氣輸出 343 匹馬力、0–100 公里加速只要 5.2 秒，續航雖然縮短到 475 公里，但擁有更好的性能優勢。