改款「小米新SU7開賣」折合新台幣102萬！最遠可跑超過900公里

▲小米創辦人雷軍再拋新SU7資訊，現在大陸已經開放訂車。（圖／翻攝自大陸微博、小米汽車）

記者徐煜展／綜合報導

大陸小米汽車野心勃勃，原廠近期正式釋出改款新SU7的預售資訊，開價22.99～30.99 萬人民幣（約新台幣102～138萬），並預告今年4月正式上市，創辦人雷軍更喊話，春節年前後也會陸續安排實車進駐門市，讓消費者搶先看、搶先摸。

▲新SU7外型經過修飾，並推出搶眼的新車色。

從首波釋出資訊來看，新SU7不是單純調整配備，而是外觀、內裝、動力與輔助駕駛全面優化。新車在設計細節上更加精緻，車艙質感也同步升級，同時針對輔助駕駛硬體與安全系統進行新一波更新，明顯是衝著主流純電市場而來，這下特斯拉Model 3更要當心了。

▲內裝展現更精緻的科技化，同時底盤、動力馬達都經過升級。

預售新款 SU7維持標準、Pro、Max 三種版本，其中最受矚目的，莫過於 SU7 Pro續航里程突破 900 公里，在同級純電轎車中屬於相當亮眼的水準，對於長途通勤或跨城移動族群來說，吸引力不小。

小米這次也不藏招。就原廠測試資訊，SU7 Max曾在江蘇鹽城進行 24 小時耐力測試，總行駛里程高達4264公里，期間長時間維持高速巡航，時速一度來到 265 km/h。

該測試車型採用897V高壓平台，搭配101.7 kWh電池，在快充狀態下 15 分鐘即可補進相當於 670 公里的續航里程，不只帳面數字好看，實際補能效率也相當有說服力，甚至超越過去小鵬 P7 創下的紀錄。