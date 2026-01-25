ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

66.8萬起！Honda「非洲雙冒險重機」新年式開賣　電子懸吊上身

▲66.8萬起！Honda「非洲雙冒險重機」新年式開賣　電子懸吊上身。（圖／翻攝自Honda）

▲台灣本田宣布展開2026年式Africa Twin接單，建議售價自66.8萬起。（圖／翻攝自Honda）

記者張慶輝／綜合報導

Honda Motorcycle台灣本田近期宣布，2026年式Africa Twin正式在台展開接單，雙車型開出66.8萬起的建議售價，預計今年第2季到港交車；作為品牌旗艦Adventure冒險重機，此次「非洲雙」新增電子懸吊與無內胎鋼絲框等2項亮點配備，不僅提升了騎乘時的舒適性，後續維護保養也變得更加容易。

Honda Africa Twin全車系建議售價

Africa Twin ES（手排）：66.8萬
Africa Twin Adventure Sports ES DCT（雙離合）：78.8萬

此次Africa Twin同步提供手排與雙離合器自排2種變速機構選項，並且都有全新車身彩繪式樣，前者以紅黑為主，後者則採Honda招牌的紅藍白搭配醒目金框設定，另外前輪更進一步改為19吋設定，在公路巡航時有著更好的操控表現。

▲66.8萬起！Honda「非洲雙冒險重機」新年式開賣　電子懸吊上身。（圖／翻攝自Honda）

▲Africa Twin Adventure ES DCT採用Honda經典的紅藍白配色，並搭配相當醒目的金色輪框。（圖／翻攝自Honda）

在新增的配備方面，此次2026年式Africa Twin ES搭載Showa EERA電子懸吊，可依照路況即時自動調整阻尼設定，並且在行進間也能調整後避震預載，無論舒適度、穩定性或越野操控都能兼顧，而新的無內胎鋼絲框，更是大幅降低了維護換胎時的複雜度，使得保養成本有感降低。

▲66.8萬起！Honda「非洲雙冒險重機」新年式開賣　電子懸吊上身。（圖／翻攝自Honda）

▲Africa Twin ES搭載Showa EERA電子懸吊，並換上無內胎鋼絲框。（圖／翻攝自Honda）

新年式Africa Twin依舊搭載1,084c.c.並列雙缸引擎，可輸出97.8匹馬力與10.9公斤米扭力，配合6軸感測器，可實現彎道ABS功能，並提供HSTC可選扭矩控制系統、4種預設騎乘模式與2種自訂模式等，6.5吋全彩儀表支援Apple CarPlay、Android Auto與藍牙等手機連線功能，無論短途通勤或長途壯遊都能有更好的便利性。

►2025台灣新車銷量「TOYOTA神車狂賣4.4萬輛↑」！特斯拉奪電動車冠軍

►日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：Honda本田AfricaTwin非洲雙重機摩托車機車檔車紅牌新車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

推薦閱讀

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

174.99萬起！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣　滿電可跑711KM

174.99萬起！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣　滿電可跑711KM

2025台灣新車銷量「TOYOTA神車狂賣4.4萬輛↑」！特斯拉奪電動車冠軍

2025台灣新車銷量「TOYOTA神車狂賣4.4萬輛↑」！特斯拉奪電動車冠軍

66.8萬起！Honda「非洲雙冒險重機」新年式開賣　電子懸吊上身

66.8萬起！Honda「非洲雙冒險重機」新年式開賣　電子懸吊上身

最新文章

Honda非洲雙冒險重機新年式開賣2026-01-25

BMW收購Alpina釋出首波設計走向2026-01-25

德國新超跑品牌Apollo公布EVO規格2026-01-25

Array2026-01-24

「台灣6代TOYOTA RAV4」全球獨有後座升級螢幕2026-01-24

【周焦點】進口中型休旅大砍50萬2026-01-24

TOYOTA推大排氣量超跑GR GT2026-01-24

賓利訂製部門完成第4輛Batur敞篷版2026-01-23

若美國車關稅降賓士5車款將降價2026-01-23

台灣新「改款國產Nissan X-Trail」開始測試2026-01-23

熱門文章

【周焦點】進口中型休旅大砍50萬2026-01-24

2026-01-24

德國新超跑品牌Apollo公布EVO規格2026-01-25

BMW收購Alpina釋出首波設計走向2026-01-25

台灣新「改款國產Nissan X-Trail」開始測試2026-01-23

「MG全新7人座休旅」今年開賣2026-01-20

Honda非洲雙冒險重機新年式開賣2026-01-25

MG「全新7人座休旅現身」海外2月上市2026-01-23

「第6代TOYOTA RAV4」日本、台灣賣翻2026-01-22

TOYOTA「新休旅運動款發表」氣勢不輸RAV42026-01-22

相關新聞

BMW收購Alpina後「釋出首波設計走向」！經典20輻輪圈轉世重生

BMW收購Alpina後「釋出首波設計走向」！經典20輻輪圈轉世重生

德國超跑品牌「Apollo公布EVO量產規格」！限量10輛預定今年交車

德國超跑品牌「Apollo公布EVO量產規格」！限量10輛預定今年交車

機車預約考照「放鳥黑名單新制」上路　3天已51人被停權

機車預約考照「放鳥黑名單新制」上路　3天已51人被停權

「台灣6代TOYOTA RAV4」全球獨有後座升級螢幕！原廠車美仕配件公開

「台灣6代TOYOTA RAV4」全球獨有後座升級螢幕！原廠車美仕配件公開

TOYOTA推「V8大排量超跑GR GT」！實際行動宣示不把未來全押電動車

TOYOTA推「V8大排量超跑GR GT」！實際行動宣示不把未來全押電動車

讀者迴響

熱門文章

【周焦點】進口中型休旅大砍50萬　新7人座MPV開賣　Nissan新休旅今年見

【周焦點】進口中型休旅大砍50萬　新7人座MPV開賣　Nissan新休旅今年見

「6代TOYOTA RAV4」剛上市就出狀況！大陸一汽豐田、廣汽豐田召回上萬輛

「6代TOYOTA RAV4」剛上市就出狀況！大陸一汽豐田、廣汽豐田召回上萬輛

德國超跑品牌「Apollo公布EVO量產規格」！限量10輛預定今年交車

德國超跑品牌「Apollo公布EVO量產規格」！限量10輛預定今年交車

BMW收購Alpina後「釋出首波設計走向」！經典20輻輪圈轉世重生

BMW收購Alpina後「釋出首波設計走向」！經典20輻輪圈轉世重生

台灣新「改款國產Nissan X-Trail」開始測試！今年上市迎戰RAV4、CR-V

台灣新「改款國產Nissan X-Trail」開始測試！今年上市迎戰RAV4、CR-V

「MG全新7人座休旅」今年開賣！1.5升全新油電配3排大空間

「MG全新7人座休旅」今年開賣！1.5升全新油電配3排大空間

66.8萬起！Honda「非洲雙冒險重機」新年式開賣　電子懸吊上身

66.8萬起！Honda「非洲雙冒險重機」新年式開賣　電子懸吊上身

MG「全新7人座休旅現身」海外2月上市！搭載2.0升渦輪＋3排大空間

MG「全新7人座休旅現身」海外2月上市！搭載2.0升渦輪＋3排大空間

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366