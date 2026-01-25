66.8萬起！Honda「非洲雙冒險重機」新年式開賣　電子懸吊上身

▲台灣本田宣布展開2026年式Africa Twin接單，建議售價自66.8萬起。（圖／翻攝自Honda）

記者張慶輝／綜合報導

Honda Motorcycle台灣本田近期宣布，2026年式Africa Twin正式在台展開接單，雙車型開出66.8萬起的建議售價，預計今年第2季到港交車；作為品牌旗艦Adventure冒險重機，此次「非洲雙」新增電子懸吊與無內胎鋼絲框等2項亮點配備，不僅提升了騎乘時的舒適性，後續維護保養也變得更加容易。

Honda Africa Twin全車系建議售價

Africa Twin ES（手排）：66.8萬

Africa Twin Adventure Sports ES DCT（雙離合）：78.8萬

此次Africa Twin同步提供手排與雙離合器自排2種變速機構選項，並且都有全新車身彩繪式樣，前者以紅黑為主，後者則採Honda招牌的紅藍白搭配醒目金框設定，另外前輪更進一步改為19吋設定，在公路巡航時有著更好的操控表現。

▲Africa Twin Adventure ES DCT採用Honda經典的紅藍白配色，並搭配相當醒目的金色輪框。（圖／翻攝自Honda）

在新增的配備方面，此次2026年式Africa Twin ES搭載Showa EERA電子懸吊，可依照路況即時自動調整阻尼設定，並且在行進間也能調整後避震預載，無論舒適度、穩定性或越野操控都能兼顧，而新的無內胎鋼絲框，更是大幅降低了維護換胎時的複雜度，使得保養成本有感降低。

▲Africa Twin ES搭載Showa EERA電子懸吊，並換上無內胎鋼絲框。（圖／翻攝自Honda）

新年式Africa Twin依舊搭載1,084c.c.並列雙缸引擎，可輸出97.8匹馬力與10.9公斤米扭力，配合6軸感測器，可實現彎道ABS功能，並提供HSTC可選扭矩控制系統、4種預設騎乘模式與2種自訂模式等，6.5吋全彩儀表支援Apple CarPlay、Android Auto與藍牙等手機連線功能，無論短途通勤或長途壯遊都能有更好的便利性。