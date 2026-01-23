MG「全新7人座休旅現身」海外2月上市！搭載2.0升渦輪＋3排大空間

▲MG Majestor近期在印度動作頻頻，最終測試準備2月印度開賣。（圖／翻攝自IG@carindianews）

記者徐煜展／綜合報導

曾經在印度車展現身的MG Majestor，近期在當地積極進行道路最終測試，準備在2月12日上市，未來將與 Toyota Fortuner、Skoda Kodiaq 以及 Jeep Meridian 等熱門車款正面競爭。

▲MG Majestor車長超過5米，軸距近3米表現。（圖／翻攝自《cartoq》）

印度MG Majestor其實源自於海外暢銷的 Maxus D90，只是針對印度市場進行重新貼牌與設計，外觀採用霸氣的水箱罩配分體式 LED 頭燈，前保桿與銀色防刮件，營造相當野性的越野氣息。

MG Majestor尺碼達車長5046 mm、寬度 2016 mm、車高 1876 mm，軸距 2950 mm，整體尺碼不僅超過 Fortuner Legender，更具有優秀的3排7人座空間。

▲MG Majestor將成為品牌在印度的旗艦休旅代表。（圖／翻攝自MG）

Majestor 預計沿用與 Gloster 相同的 2.0升柴油引擎，最大輸出可達約 213–216 匹馬力，搭配 8 速自排變速箱，並提供後驅與選配四驅設定，2月上市後成為印度MG尺碼最大的休旅作品，將直接取代MG Gloster旗艦地位。