126.8萬起！台灣新年式「現代7人座MPV」開賣　後座配備升級更爽

▲新年式Hyundai Staria推出新年式升級，指定車型享有後座影音螢幕。（圖／翻攝自Hyundai）

記者徐煜展／綜合報導

Hyundai Staria在台灣正式推出2026年式車型。這次改款並非大刀闊斧的產品更新，而是針對實用面與乘坐體驗進行「有感升級」，其中最吸睛的，莫過於針對家庭與商務買家在意的後座娛樂配備全面強化，直接把後座爽度拉好拉滿。

▲車型售價維持不變。

新年式Hyundai Staria維持6款車型，售價126.8～224.8萬，外型延續招牌的「太空艙、子彈列車」設計語彙，橫貫式 LED 日行燈、流線車身比例依舊是路上最有辨識度的存在。此次新年式在外觀與動力編成上並未大幅調整，重點放在配備優化，讓整體產品力更貼近市場需求。

▲後座指定車型享有雙螢幕升級，其他車型可加價3萬選配。

後座升級是新年式重點，針對特定車型，將後座影音娛樂系統列為免費升級項目，搭載雙13吋大尺寸螢幕，支援 YouTube、Netflix、Spotify 等主流影音平台，同時具備 Wi-Fi 與藍牙連線功能，無論是家庭長途出遊、接送小孩，或是商務接待用途，都能讓後座乘客有「坐飛機商務艙」的感覺。

如果是未包含在免費升級範圍內的車型，原廠也提供 3 萬元選配方案，讓消費者依照使用需求彈性選擇。以目前同級 MPV 來看，原廠直接提供高規格後座娛樂系統，確實有助於拉開與競品之間的差距。

動力方面，2026 年式 Staria仍維持既有配置，提供2.2升柴油動力，繳出177匹馬力、43.8公斤米扭力。安全配備延續 Hyundai SmartSense 駕駛輔助系統。