ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

126.8萬起！台灣新年式「現代7人座MPV」開賣　後座配備升級更爽

▲新年式Hyundai Staria推出新年式升級，指定車型享有後座影音螢幕。（圖／翻攝自Hyundai）

▲新年式Hyundai Staria推出新年式升級，指定車型享有後座影音螢幕。（圖／翻攝自Hyundai）

記者徐煜展／綜合報導

Hyundai Staria在台灣正式推出2026年式車型。這次改款並非大刀闊斧的產品更新，而是針對實用面與乘坐體驗進行「有感升級」，其中最吸睛的，莫過於針對家庭與商務買家在意的後座娛樂配備全面強化，直接把後座爽度拉好拉滿。

▲新年式Hyundai Staria推出新年式升級，指定車型享有後座影音螢幕。（圖／翻攝自Hyundai）

▲車型售價維持不變。

新年式Hyundai Staria維持6款車型，售價126.8～224.8萬，外型延續招牌的「太空艙、子彈列車」設計語彙，橫貫式 LED 日行燈、流線車身比例依舊是路上最有辨識度的存在。此次新年式在外觀與動力編成上並未大幅調整，重點放在配備優化，讓整體產品力更貼近市場需求。

▲新年式Hyundai Staria推出新年式升級，指定車型享有後座影音螢幕。（圖／翻攝自Hyundai）

▲後座指定車型享有雙螢幕升級，其他車型可加價3萬選配。

後座升級是新年式重點，針對特定車型，將後座影音娛樂系統列為免費升級項目，搭載雙13吋大尺寸螢幕，支援 YouTube、Netflix、Spotify 等主流影音平台，同時具備 Wi-Fi 與藍牙連線功能，無論是家庭長途出遊、接送小孩，或是商務接待用途，都能讓後座乘客有「坐飛機商務艙」的感覺。

如果是未包含在免費升級範圍內的車型，原廠也提供 3 萬元選配方案，讓消費者依照使用需求彈性選擇。以目前同級 MPV 來看，原廠直接提供高規格後座娛樂系統，確實有助於拉開與競品之間的差距。

動力方面，2026 年式 Staria仍維持既有配置，提供2.2升柴油動力，繳出177匹馬力、43.8公斤米扭力。安全配備延續 Hyundai SmartSense 駕駛輔助系統。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：HyundaiTucson休旅跨界SUVVenueN LineKonaMufasaix35CustinStaria

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【練習畫面曝光】霍諾德雨天試爬台北101　超強毅力驚豔全網

推薦閱讀

TOYOTA「新休旅運動款發表」氣勢不輸RAV4！1.0升渦輪折合新台幣55萬

TOYOTA「新休旅運動款發表」氣勢不輸RAV4！1.0升渦輪折合新台幣55萬

Skoda「入門小休旅推改款」後座升級按摩座椅！1.0、1.5升渦輪雙動力

Skoda「入門小休旅推改款」後座升級按摩座椅！1.0、1.5升渦輪雙動力

Volvo「全新休旅EX60全球首發」台灣導入再等等！跨界版同步亮相

Volvo「全新休旅EX60全球首發」台灣導入再等等！跨界版同步亮相

126.8萬起！台灣新年式「現代7人座MPV」開賣　後座配備升級更爽

126.8萬起！台灣新年式「現代7人座MPV」開賣　後座配備升級更爽

吉普創立85周年「推藍哥紀念版車型」！經典格紋上身實用配備滿滿

吉普創立85周年「推藍哥紀念版車型」！經典格紋上身實用配備滿滿

盤點《愛情怎麼翻譯？》劇中4車款！男主角開英國豪華休旅有品味

盤點《愛情怎麼翻譯？》劇中4車款！男主角開英國豪華休旅有品味

最新文章

TOYOTA「新休旅運動款發表」氣勢不輸RAV42026-01-22

Skoda「入門小休旅推改款」後座升級按摩座椅2026-01-22

Volvo「全新休旅EX60全球首發」2026-01-22

台灣新年式「現代7人座MPV」開賣2026-01-22

吉普創立85周年推藍哥紀念版車型2026-01-21

盤點《愛情怎麼翻譯？》劇中4車款2026-01-21

「台灣國產車」外銷海外2026-01-21

TOYOTA「全新休旅海外發表」續航破500公里2026-01-21

大改款「Nissan Kicks日本規格流出」2026-01-21

賓士「全新8人座MPV」VLE今年問世2026-01-21

熱門文章

台灣新年式「現代7人座MPV」開賣2026-01-22

賓士「全新8人座MPV」VLE今年問世2026-01-21

吉普創立85周年推藍哥紀念版車型2026-01-21

「MG全新7人座休旅」今年開賣2026-01-20

大改款「Nissan Kicks日本規格流出」2026-01-21

台灣鴻華先進「第2款國產車Cavira曝光」今年上市2026-01-20

Volvo「全新休旅EX60全球首發」2026-01-22

TOYOTA「新休旅運動款發表」氣勢不輸RAV42026-01-22

TOYOTA「全新休旅海外發表」續航破500公里2026-01-21

「台灣國產車」外銷海外2026-01-21

相關新聞

「台灣國產車」外銷海外！三菱貼牌全新電動車澳洲今年開賣

「台灣國產車」外銷海外！三菱貼牌全新電動車澳洲今年開賣

大改款「Nissan Kicks日本規格流出」台灣最快今年進口！滿油跑1,200公里

大改款「Nissan Kicks日本規格流出」台灣最快今年進口！滿油跑1,200公里

賓士「全新8人座MPV」VLE今年問世！不吃油主打豪華大空間

賓士「全新8人座MPV」VLE今年問世！不吃油主打豪華大空間

台灣鴻華先進「第2款國產車Cavira曝光」今年上市！內外與納智捷不一樣

台灣鴻華先進「第2款國產車Cavira曝光」今年上市！內外與納智捷不一樣

「MG全新7人座休旅」今年開賣！1.5升全新油電配3排大空間

「MG全新7人座休旅」今年開賣！1.5升全新油電配3排大空間

讀者迴響

熱門文章

126.8萬起！台灣新年式「現代7人座MPV」開賣　後座配備升級更爽

126.8萬起！台灣新年式「現代7人座MPV」開賣　後座配備升級更爽

賓士「全新8人座MPV」VLE今年問世！不吃油主打豪華大空間

賓士「全新8人座MPV」VLE今年問世！不吃油主打豪華大空間

吉普創立85周年「推藍哥紀念版車型」！經典格紋上身實用配備滿滿

吉普創立85周年「推藍哥紀念版車型」！經典格紋上身實用配備滿滿

「MG全新7人座休旅」今年開賣！1.5升全新油電配3排大空間

「MG全新7人座休旅」今年開賣！1.5升全新油電配3排大空間

大改款「Nissan Kicks日本規格流出」台灣最快今年進口！滿油跑1,200公里

大改款「Nissan Kicks日本規格流出」台灣最快今年進口！滿油跑1,200公里

台灣鴻華先進「第2款國產車Cavira曝光」今年上市！內外與納智捷不一樣

台灣鴻華先進「第2款國產車Cavira曝光」今年上市！內外與納智捷不一樣

Volvo「全新休旅EX60全球首發」台灣導入再等等！跨界版同步亮相

Volvo「全新休旅EX60全球首發」台灣導入再等等！跨界版同步亮相

TOYOTA「新休旅運動款發表」氣勢不輸RAV4！1.0升渦輪折合新台幣55萬

TOYOTA「新休旅運動款發表」氣勢不輸RAV4！1.0升渦輪折合新台幣55萬

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366