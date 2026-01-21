ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

大改款「Nissan Kicks日本規格流出」台灣最快今年進口！滿油跑1,200公里

▲日本新一代Nissan Kicks e-Power即將發表！台灣將從日本進口。（圖／翻攝自X社群@shibatorakotsu）

▲日本新一代Nissan Kicks e-Power即將發表！台灣將從日本進口。（圖／翻攝自X社群@shibatorakotsu）

記者徐煜展／綜合報導

已經在進行最終測試的日規新一代Nissan Kicks e-Power，終於曝光神秘的動力規格，與北美的2.0升自然進氣不同，日規採用1.4升e-Power油電引擎，待日本發表後，台灣也將有從日本進口導入規劃。

▲日本新一代Nissan Kicks e-Power即將發表！台灣將從日本進口。（圖／翻攝自X社群@shibatorakotsu）

▲日本新一代 Kicks動力與Serena共享。

新一代 Kicks日規版搭載 Nissan第三代e-Power 系統，動力核心由 1.4 升三缸自然進氣引擎擔任發電機，並結合高效電動馬達驅動，這套動力組合也出現在Serena MPV身上，不僅提升動力輸出效率，更讓整體燃油經濟性有顯著進步，在滿油狀態下續航可望突破 1,200 公里的里程表現。

新一代Nissan Kicks尺碼來到4,366x1,810x1,630mm、軸距2,667mm，相較過去尺碼有感放大，藉以帶來更理想的乘坐空間，不僅外型變得更有型，內裝配備也得到數位科技提升。

▲Nissan Qashqai e-Power台北車展現身！預計明年上市。（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣今年先推Qashqai e-Power，大改款Kicks隨後登場。（圖／資料照）

過去 Nissan在台推出的 Kicks e-Power因產品週期加上庫存售罄而下架，目前台灣原廠並未對新世代導入時程釋出明確日期，不過由於Kicks e-Power產線已從泰國搬往日本，因此台灣屆時將從日本原裝進口方式引進台灣，加上Qashqai、X-Trail等油電休旅，作為重新擴展油電 SUV 市場的重要一環。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：NissanMarchKicksSU休旅MicraMagnite

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【長大了不能跟媽媽睡】女兒靈魂拷問爸爸：為什麼你可以？

推薦閱讀

TOYOTA「全新休旅海外發表」續航破500公里！雙動力、Level 2 ADAS 全給

TOYOTA「全新休旅海外發表」續航破500公里！雙動力、Level 2 ADAS 全給

大改款「Nissan Kicks日本規格流出」台灣最快今年進口！滿油跑1,200公里

大改款「Nissan Kicks日本規格流出」台灣最快今年進口！滿油跑1,200公里

賓士「全新8人座MPV」VLE今年問世！不吃油主打豪華大空間

賓士「全新8人座MPV」VLE今年問世！不吃油主打豪華大空間

Honda小改款FIT「變身硬派競技賽車」！低趴姿態＋空力套件話題拉滿

Honda小改款FIT「變身硬派競技賽車」！低趴姿態＋空力套件話題拉滿

賓士大G越野休旅「化身900匹狂暴巨獸」！Brabus新作全球限量30輛

賓士大G越野休旅「化身900匹狂暴巨獸」！Brabus新作全球限量30輛

Lexus新世代ES「日本改裝廠推運動化套件」！修飾細節營造視覺氛圍

Lexus新世代ES「日本改裝廠推運動化套件」！修飾細節營造視覺氛圍

最新文章

TOYOTA「全新休旅海外發表」續航破500公里2026-01-21

大改款「Nissan Kicks日本規格流出」2026-01-21

賓士「全新8人座MPV」VLE今年問世2026-01-21

Honda小改款FIT變身硬派競技賽車2026-01-20

賓士大G越野休旅化身900匹狂暴巨獸2026-01-20

Lexus新ES日改裝廠推運動化套件2026-01-20

福特推暗黑野馬跑車性能再升級2026-01-20

台灣鴻華先進「第2款國產車Cavira曝光」今年上市2026-01-20

「Volvo全新休旅EX60」發表前洩漏2026-01-20

「第6代TOYOTA RAV4」歐洲接單2026-01-20

熱門文章

「MG全新7人座休旅」今年開賣2026-01-20

台灣鴻華先進「第2款國產車Cavira曝光」今年上市2026-01-20

Honda小改款FIT變身硬派競技賽車2026-01-20

賓士大G越野休旅化身900匹狂暴巨獸2026-01-20

Lexus新ES日改裝廠推運動化套件2026-01-20

TOYOTA「9人座商用MPV」新年式登場2026-01-19

「Volvo全新休旅EX60」發表前洩漏2026-01-20

賓士「全新8人座MPV」VLE今年問世2026-01-21

大改款「Nissan Kicks日本規格流出」2026-01-21

美規車就算零關稅、台灣買車還是貴2026-01-16

相關新聞

賓士「全新8人座MPV」VLE今年問世！不吃油主打豪華大空間

賓士「全新8人座MPV」VLE今年問世！不吃油主打豪華大空間

台灣鴻華先進「第2款國產車Cavira曝光」今年上市！內外與納智捷不一樣

台灣鴻華先進「第2款國產車Cavira曝光」今年上市！內外與納智捷不一樣

「新TOYOTA Yaris Cross休旅」日本即將開賣！外觀、內裝升級導入大螢幕

「新TOYOTA Yaris Cross休旅」日本即將開賣！外觀、內裝升級導入大螢幕

TOYOTA「大改款7人座休旅要來了」空間更勝RAV4！2.8升渦輪搭配油電更省油

TOYOTA「大改款7人座休旅要來了」空間更勝RAV4！2.8升渦輪搭配油電更省油

6代TOYOTA RAV4試駕！省油更會跑、配備超頂　國產進口對手壓力山大

6代TOYOTA RAV4試駕！省油更會跑、配備超頂　國產進口對手壓力山大

讀者迴響

熱門文章

「MG全新7人座休旅」今年開賣！1.5升全新油電配3排大空間

「MG全新7人座休旅」今年開賣！1.5升全新油電配3排大空間

台灣鴻華先進「第2款國產車Cavira曝光」今年上市！內外與納智捷不一樣

台灣鴻華先進「第2款國產車Cavira曝光」今年上市！內外與納智捷不一樣

Honda小改款FIT「變身硬派競技賽車」！低趴姿態＋空力套件話題拉滿

Honda小改款FIT「變身硬派競技賽車」！低趴姿態＋空力套件話題拉滿

賓士大G越野休旅「化身900匹狂暴巨獸」！Brabus新作全球限量30輛

賓士大G越野休旅「化身900匹狂暴巨獸」！Brabus新作全球限量30輛

Lexus新世代ES「日本改裝廠推運動化套件」！修飾細節營造視覺氛圍

Lexus新世代ES「日本改裝廠推運動化套件」！修飾細節營造視覺氛圍

TOYOTA「9人座商用MPV」新年式登場！折合新台幣57萬　外觀、安全升級

TOYOTA「9人座商用MPV」新年式登場！折合新台幣57萬　外觀、安全升級

「Volvo全新休旅EX60」發表前洩漏！外型亮眼、內裝高科技

「Volvo全新休旅EX60」發表前洩漏！外型亮眼、內裝高科技

賓士「全新8人座MPV」VLE今年問世！不吃油主打豪華大空間

賓士「全新8人座MPV」VLE今年問世！不吃油主打豪華大空間

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366