大改款「Nissan Kicks日本規格流出」台灣最快今年進口！滿油跑1,200公里

▲日本新一代Nissan Kicks e-Power即將發表！台灣將從日本進口。（圖／翻攝自X社群@shibatorakotsu）

記者徐煜展／綜合報導

已經在進行最終測試的日規新一代Nissan Kicks e-Power，終於曝光神秘的動力規格，與北美的2.0升自然進氣不同，日規採用1.4升e-Power油電引擎，待日本發表後，台灣也將有從日本進口導入規劃。

▲日本新一代 Kicks動力與Serena共享。

新一代 Kicks日規版搭載 Nissan第三代e-Power 系統，動力核心由 1.4 升三缸自然進氣引擎擔任發電機，並結合高效電動馬達驅動，這套動力組合也出現在Serena MPV身上，不僅提升動力輸出效率，更讓整體燃油經濟性有顯著進步，在滿油狀態下續航可望突破 1,200 公里的里程表現。

新一代Nissan Kicks尺碼來到4,366x1,810x1,630mm、軸距2,667mm，相較過去尺碼有感放大，藉以帶來更理想的乘坐空間，不僅外型變得更有型，內裝配備也得到數位科技提升。

▲台灣今年先推Qashqai e-Power，大改款Kicks隨後登場。（圖／資料照）

過去 Nissan在台推出的 Kicks e-Power因產品週期加上庫存售罄而下架，目前台灣原廠並未對新世代導入時程釋出明確日期，不過由於Kicks e-Power產線已從泰國搬往日本，因此台灣屆時將從日本原裝進口方式引進台灣，加上Qashqai、X-Trail等油電休旅，作為重新擴展油電 SUV 市場的重要一環。