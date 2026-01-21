ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「台灣國產車」外銷海外！三菱貼牌全新電動車澳洲今年開賣

▲鴻華先進Bria已在澳洲開始測試！為今年海外上市暖身。（預想圖／翻攝自《carsales》）

▲鴻華先進Bria已在澳洲開始測試！為今年海外上市暖身。（預想圖／翻攝自《carsales》）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Foxtron（鴻華先進）的首款國產電動車Bria在海外有新進展，近期已在澳洲市場展開測試，將以貼牌方式海外外銷給三菱販售，且三菱也偷偷註冊多款新車，已經在為台灣Bria進軍澳洲埋下伏筆。

▲鴻華先進Bria已在澳洲開始測試！為今年海外上市暖身。（預想圖／翻攝自《carsales》）

▲台灣Bria進軍澳洲，首波由裕隆供應，未來將以鴻海即將啟動的高雄新廠區負責生產。

Foxtron 與三菱曾於 2025 年簽署合作備忘錄，合作內容Foxtron 將以 OEM 方式供應電動車，首波由裕隆三義工廠負責生產，再由三菱分別在澳洲及紐西蘭市場銷售。如今Bria（Model B）已經在澳洲展開測試，意味合作進度正按計畫推進。

隨著合作計畫推進，三菱也註冊ASX GT-e、ASX VR-e兩款車名，也被外界臆測將作為澳洲版Bria新車命名，外觀設計大致會與台灣Bria雷同，不過品牌Logo則換上三菱廠徽。

規格採用 57.7 kWh磷酸鐵鋰電池，提供 229匹馬力單馬達後驅與 400匹馬力雙馬達四驅兩種動力選擇；參考台灣官方規格，後驅版 0-100km/h 加速約 6.8 秒、四驅版為 3.9 秒，續航里程則依 NEDC 標準分別為 516km 與 466km。

隨著Bria遠征澳洲開始進行測試，不但意味鴻華先進Bria在原計畫2026下半年正式進軍大洋洲電動車市場，也象徵台灣本土電動車品牌在國際布局上跨出實際一步。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：鴻海電動車Model BModel CModel CModel V休旅跨界Foxtron Bria

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

「我的身體形成了一個X型」　大陸靈動眼神老師爆紅

推薦閱讀

盤點《愛情怎麼翻譯？》劇中4車款！男主角開英國豪華休旅有品味

盤點《愛情怎麼翻譯？》劇中4車款！男主角開英國豪華休旅有品味

「台灣國產車」外銷海外！三菱貼牌全新電動車澳洲今年開賣

「台灣國產車」外銷海外！三菱貼牌全新電動車澳洲今年開賣

TOYOTA「全新休旅海外發表」續航破500公里！雙動力、Level 2 ADAS 全給

TOYOTA「全新休旅海外發表」續航破500公里！雙動力、Level 2 ADAS 全給

大改款「Nissan Kicks日本規格流出」台灣最快今年進口！滿油跑1,200公里

大改款「Nissan Kicks日本規格流出」台灣最快今年進口！滿油跑1,200公里

賓士「全新8人座MPV」VLE今年問世！不吃油主打豪華大空間

賓士「全新8人座MPV」VLE今年問世！不吃油主打豪華大空間

Honda小改款FIT「變身硬派競技賽車」！低趴姿態＋空力套件話題拉滿

Honda小改款FIT「變身硬派競技賽車」！低趴姿態＋空力套件話題拉滿

最新文章

盤點《愛情怎麼翻譯？》劇中4車款2026-01-21

「台灣國產車」外銷海外2026-01-21

TOYOTA「全新休旅海外發表」續航破500公里2026-01-21

大改款「Nissan Kicks日本規格流出」2026-01-21

賓士「全新8人座MPV」VLE今年問世2026-01-21

Honda小改款FIT變身硬派競技賽車2026-01-20

賓士大G越野休旅化身900匹狂暴巨獸2026-01-20

Lexus新ES日改裝廠推運動化套件2026-01-20

福特推暗黑野馬跑車性能再升級2026-01-20

台灣鴻華先進「第2款國產車Cavira曝光」今年上市2026-01-20

熱門文章

「MG全新7人座休旅」今年開賣2026-01-20

大改款「Nissan Kicks日本規格流出」2026-01-21

賓士「全新8人座MPV」VLE今年問世2026-01-21

台灣鴻華先進「第2款國產車Cavira曝光」今年上市2026-01-20

TOYOTA「全新休旅海外發表」續航破500公里2026-01-21

「台灣國產車」外銷海外2026-01-21

Honda小改款FIT變身硬派競技賽車2026-01-20

賓士大G越野休旅化身900匹狂暴巨獸2026-01-20

TOYOTA「9人座商用MPV」新年式登場2026-01-19

Lexus新ES日改裝廠推運動化套件2026-01-20

相關新聞

大改款「Nissan Kicks日本規格流出」台灣最快今年進口！滿油跑1,200公里

大改款「Nissan Kicks日本規格流出」台灣最快今年進口！滿油跑1,200公里

賓士「全新8人座MPV」VLE今年問世！不吃油主打豪華大空間

賓士「全新8人座MPV」VLE今年問世！不吃油主打豪華大空間

Lexus新世代ES「日本改裝廠推運動化套件」！修飾細節營造視覺氛圍

Lexus新世代ES「日本改裝廠推運動化套件」！修飾細節營造視覺氛圍

台灣鴻華先進「第2款國產車Cavira曝光」今年上市！內外與納智捷不一樣

台灣鴻華先進「第2款國產車Cavira曝光」今年上市！內外與納智捷不一樣

「Volvo全新休旅EX60」發表前洩漏！外型亮眼、內裝高科技

「Volvo全新休旅EX60」發表前洩漏！外型亮眼、內裝高科技

讀者迴響

熱門文章

「MG全新7人座休旅」今年開賣！1.5升全新油電配3排大空間

「MG全新7人座休旅」今年開賣！1.5升全新油電配3排大空間

大改款「Nissan Kicks日本規格流出」台灣最快今年進口！滿油跑1,200公里

大改款「Nissan Kicks日本規格流出」台灣最快今年進口！滿油跑1,200公里

賓士「全新8人座MPV」VLE今年問世！不吃油主打豪華大空間

賓士「全新8人座MPV」VLE今年問世！不吃油主打豪華大空間

台灣鴻華先進「第2款國產車Cavira曝光」今年上市！內外與納智捷不一樣

台灣鴻華先進「第2款國產車Cavira曝光」今年上市！內外與納智捷不一樣

TOYOTA「全新休旅海外發表」續航破500公里！雙動力、Level 2 ADAS 全給

TOYOTA「全新休旅海外發表」續航破500公里！雙動力、Level 2 ADAS 全給

「台灣國產車」外銷海外！三菱貼牌全新電動車澳洲今年開賣

「台灣國產車」外銷海外！三菱貼牌全新電動車澳洲今年開賣

Honda小改款FIT「變身硬派競技賽車」！低趴姿態＋空力套件話題拉滿

Honda小改款FIT「變身硬派競技賽車」！低趴姿態＋空力套件話題拉滿

賓士大G越野休旅「化身900匹狂暴巨獸」！Brabus新作全球限量30輛

賓士大G越野休旅「化身900匹狂暴巨獸」！Brabus新作全球限量30輛

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366