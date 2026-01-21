「台灣國產車」外銷海外！三菱貼牌全新電動車澳洲今年開賣

▲鴻華先進Bria已在澳洲開始測試！為今年海外上市暖身。（預想圖／翻攝自《carsales》）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Foxtron（鴻華先進）的首款國產電動車Bria在海外有新進展，近期已在澳洲市場展開測試，將以貼牌方式海外外銷給三菱販售，且三菱也偷偷註冊多款新車，已經在為台灣Bria進軍澳洲埋下伏筆。

▲台灣Bria進軍澳洲，首波由裕隆供應，未來將以鴻海即將啟動的高雄新廠區負責生產。

Foxtron 與三菱曾於 2025 年簽署合作備忘錄，合作內容Foxtron 將以 OEM 方式供應電動車，首波由裕隆三義工廠負責生產，再由三菱分別在澳洲及紐西蘭市場銷售。如今Bria（Model B）已經在澳洲展開測試，意味合作進度正按計畫推進。

隨著合作計畫推進，三菱也註冊ASX GT-e、ASX VR-e兩款車名，也被外界臆測將作為澳洲版Bria新車命名，外觀設計大致會與台灣Bria雷同，不過品牌Logo則換上三菱廠徽。

規格採用 57.7 kWh磷酸鐵鋰電池，提供 229匹馬力單馬達後驅與 400匹馬力雙馬達四驅兩種動力選擇；參考台灣官方規格，後驅版 0-100km/h 加速約 6.8 秒、四驅版為 3.9 秒，續航里程則依 NEDC 標準分別為 516km 與 466km。



隨著Bria遠征澳洲開始進行測試，不但意味鴻華先進Bria在原計畫2026下半年正式進軍大洋洲電動車市場，也象徵台灣本土電動車品牌在國際布局上跨出實際一步。