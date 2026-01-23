ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
福特宣布下修歐洲零件價格「最高75折」！以修得起減少老車報廢

圖文／7Car 小七車觀點

目前汽車產業強調永續發展的過程中，往往將注意力放在新材料與新技術上，例如植物來源塑料、回收內裝材質，或是電動化發展本身。不過從另一個角度來看，真正對環境衝擊最低的做法，可能不是更換新車，而是讓既有車輛繼續安全、合理地使用下去。Ford 近期在歐洲市場公布的一項策略調整，正是圍繞這樣的思維展開。

Ford 日前宣布，針對多款已停產或車齡較長的車型，下調原廠零件售價，最高降幅可達 25%。這波調整涵蓋超過 6,000 項原廠零件，適用於 35 款 2019 年以前生產的車型，其中包含 Fiesta、Focus、Kuga、C-Max、Ranger 與 Mondeo 等在歐洲市場長期保有高能見度的產品。對於仍在使用這些車款的車主而言，維修與保養成本的下降，意味著繼續留車使用的門檻被進一步拉低。

從零件項目來看，此次降價涵蓋範圍相當廣泛，包含保險桿、鈑件、頭燈、水箱護罩與車門外板等外觀與結構件。這些零件同時也是低速碰撞或日常使用中最容易受損的部位，過去往往因維修費用偏高，成為車主評估是否報廢或放棄修復的關鍵因素之一。

Ford 表示，這項措施主要是為了支援仍在道路上行駛的大量老車用戶。以 Fiesta 為例，2008 年至 2017 年間生產的車型，至今在歐洲仍有約 120 萬輛持續使用。這些車輛多半已過保固期，車主在面臨事故或零件老化時，往往需要在高額維修費與直接汰換車輛之間做出選擇。原廠零件價格下修，正是希望讓「修得起」重新成為可行選項。

Ford 也指出，使用原廠零件有助於維持車輛結構安全、碰撞修復品質與長期耐用度，並可降低因副廠零件精度不足而導致的鈑件縫隙不齊或烤漆色差等問題。

在永續層面，延長車輛使用年限，往往比提早報廢再生產新車更能降低整體碳排放。從製造、物流到報廢處理，新車的環境成本始終存在，而讓既有車輛繼續安全行駛，反而是一條較為務實的減碳路徑。

當然，市場上仍存在其他更低成本的選擇，例如品質良好的原廠拆車件，同樣能在成本與資源再利用之間取得平衡。不過對於重視維修品質與車輛安全性的車主而言，原廠新品零件價格的實質下修，無疑提供了更多彈性。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Ford福特老車零件價格汽車

