三菱主力「新皮卡日本開賣」台灣最快今年見！折合新台幣110萬

▲日本推出新年式三菱Triton！台灣車迷再等等。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

已經在台灣原廠計劃中的三菱Triton，近來在日本迎來新年式戰力升級，透過配備重新調整與戰略定位，戰力升級繼續與TOYOTA Hilux、Nissan Navara 等強敵來過招，台灣車迷也不用太羨慕，這款三菱招牌主力皮卡車，最快有望在今年登台。

▲台灣三菱今年將有進口Outlander、國產Destinator，Triton則列為進口導入清單。

台灣三菱今年將有不少膾炙人口大重點新車，除了有5人、7人座休旅外，就連國外高人氣的Triton也在名單中，以時程來看，最快有望在今年登台，市場對手有TOYOTA Hilux、福特Ranger等知名皮卡勁敵。

▲新年式針對懸吊避震作優化。

這次日本市場發表的 2026 年式 Triton，車系編成做出調整，僅保留GSR 單一車型 選擇，官方售價為551.87萬日圓，約合新台幣110萬元左右。整體造型維持三菱一貫的硬派皮卡風格。

內裝與科技配備方面，Triton 仍維持經典耐用的佈局，新年式針對避震阻尼懸吊調整，來兼具操控與乘坐舒適度提升。

Triton維持 2.4 公升直列四缸渦輪柴油引擎配置，提供204匹馬力、47.9公斤米扭力，未來導入台灣市場，估計也是會以這套動力為主。

