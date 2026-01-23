台灣新「改款國產Nissan X-Trail」開始測試！今年上市迎戰RAV4、CR-V

▲台灣Nissan今年新車重頭戲！小改款X-Trail預計今年第2季開賣。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

無緣現身本屆台北車展的小改款Nissan X-Trail，但可不會缺席在台灣2026年重點新車，改款新Nissan X-Trail已經現身在台灣作測試，依照日前原廠說法，新Nissan X-Trail計劃會在今年2季左右開賣。

▲台灣國產、進口Nissan X-Trail準備更新戰力推改款。

台灣Nissan X-Trail分為1.5升渦輪輕油電國產、1.5升e-Power油電進口2種車型，這兩款都即將迎來小改款更新。事實上，北美、日本都已經相繼推出改款新X-Trail，參考國外規格，有標準款、Rock Creek 越野款、AUTECH跨界款，以及性能化NISMO 版，產品線更豐富，要與同樣有多種造型的6代RAV4來較勁。

▲台灣中型SUV休旅市場再度升溫，今年Nissan、HONDA都有重點新車參戰。

Nissan X-Trail除了面臨6代RAV4強勢勁敵外，甚至國產的福特Territory、HONDA CR-V都是主要對手，加上今年HONDA也即將派出油電CR-V參戰，2026年才剛開始，就掀起主流的中型SUV大戰。