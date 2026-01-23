ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
若美國車關稅降「台灣賓士5車款也將降價」！佔全品牌銷量2成5

▲賓士「最強電動車＋最接近F1市售車」同場演出！年度新車計畫曝光。（圖／記者張慶輝攝）

▲台灣賓士總裁賴恩凱表示，若美國製造進口車關稅下修，品牌也將調降旗下5款美國車型的建議售價。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

備受矚目的台美汽車關稅目前還沒出爐，不過「降價」的說法一直在市場蔓延，近期Mercedes-Benz台灣賓士總裁賴恩凱（Mark Raine）就表示，若美國製造進口車關稅下修，品牌也將會調整旗下5款美國車型的建議售價，這5款車佔品牌銷量2成5，不過品牌也強調，確認已公布的各年式建議售價目前沒有進一步調降規劃。

▲台灣賓士官網開賣新年式AMG GLE 53休旅，售價大降25萬。（圖／翻攝自賓士）

▲包括GLE在內的5款美國生產車型，在政府宣布調降每製進口車關稅後，將同步下修建議售價。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

賴恩凱在Concept AMG GT XX現身活動的記者會中表示，若政府公布調降美製進口車的關稅，包括GLE、GLE Coupe、GLS、EQE SUV與EQS SUV等5款美國生產的車型，也都會同步調整建議售價，這5款車型佔品牌在台年銷量約2成5，其中GLE在2025年共賣出1,778輛，作為對比，全品牌2025年度總銷量為22,900輛，其中6成為休旅車款。

▲379萬起！賓士「EQE／EQS電動休旅車」開始接單　預告7月登台（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲台灣賓士強調其他國家生產且已公布各年式的車型，目前沒有進一步下修售價的規劃。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

儘管前述5款車型可望受惠於美國車關稅調降而下修售價，不過針對全球其他國家生產的車款，已經公布各年式建議售價均維持不變，且沒有進一步下修的規劃，但台灣賓士也強調有推出各項購車優惠方案，建議消費者可以多多參考。

賴恩凱表示持續看好台灣車市發展，今年將陸續導入全新CLA、GLC與GLB等電動化車款，預計在24個月內推出超過25款新車，未來2年也將與經銷商夥伴共同投資超過新台幣5億元，持續升級據點並提供車主更好的體驗。

