BMW收購Alpina後「釋出首波設計走向」！經典20輻輪圈轉世重生

圖文／7Car 小七車觀點

BMW 於本月正式完成對 Alpina 的收購，這個被原廠定義為「獨立且專屬的高級品牌」也隨即展開新階段布局。在不久前公布全新品牌識別標誌之後，Alpina 進一步釋出首波設計線索，主角正是象徵品牌精神的經典 20 輻輪圈，並以現代化手法重新詮釋，預告未來產品走向。

目前 BMW 與 Alpina 並未揭露太多細節，但官方指出，這款 20 輻輪圈將持續作為品牌核心設計元素，象徵 Alpina 對歷史傳承的重視，同時也代表品牌在新時代下的延續。從官方釋出的預告圖來看，新款輪圈採用雙色配置，金屬質感的亮色輻條搭配黑色細節點綴，外圈邊緣在輻條之間同樣保留亮色區塊，並以黑色線條勾勒輪廓，整體視覺更為立體且精緻。

值得注意的是，這組輪圈並非目前性能車常見的內凹式設計，而是採用略為外凸的造型，輻條在外緣處向內收攏，延續過往 Alpina 輪圈偏向優雅與辨識度的設定。

在 BMW 集團架構下，Alpina 將被定位為超豪華性能品牌，角色介於 BMW 本家與其他頂級豪華品牌之間。雖然目前尚未公布具體車型資訊，但原廠已明確表示，未來 Alpina 產品將以「最大化性能與卓越乘坐舒適性」為開發核心，同時保留品牌標誌性的駕駛特質，而非單純數據導向的性能表現。

除了動力與底盤設定，豪華層面同樣是 Alpina 未來發展的重點。BMW 指出，新世代 Alpina 車款將大量採用高品質內裝材料與細膩工藝，同時提供高度客製化的專屬選項，讓每一輛車都能呈現獨特風格。原廠也直言，Alpina 的產品定位將直接對標 Mercedes-Maybach 與 Audi Horch，滿足性能、舒適與個性化的多元需求。

BMW 與 Alpina 接下來仍將陸續釋出更多預告內容，而首款正式亮相的新世代 Alpina 車型，外界普遍預期將是一款以小改款 BMW 7 Series 為基礎打造的超豪華旗艦房車，象徵 Alpina 在 BMW 集團體系下的全新起點。

2025台灣新車銷量「TOYOTA神車狂賣4.4萬輛↑」！特斯拉奪電動車冠軍

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

