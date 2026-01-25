BMW「iX3大陸專屬長軸版」即將現身！拉長108mm多項功能也在地化

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
圖文／7Car 小七車觀點

BMW 集團正積極推進其全新純電動運動休旅車 (SAV) — BMW iX3 長軸版的世界首發進程。這款專為中國大陸市場打造的車型，預計將於 2026 年北京國際車展進行全球首秀，並計劃於同年下半年正式上市。作為基於 BMW 新一代 Neue Klasse 架構的首款長軸距純電動 SAV，iX3 長軸版不僅體現了品牌中國大陸市場的核心策略，也將成為 BMW 電動化、數位化與在地化發展的重要里程碑。BMW Brilliance 總裁兼首席執行官 Birgit Boehm 指出，此車型標誌著 BMW 將創新科技、駕駛樂趣與數位智能深度融合於中國大陸市場的重要進展，而在中國大陸開發的 Neue Klasse 技術，未來也將整合至 BMG 的全球技術藍圖之中。

軸距加長 108mm，導入華為生態與在地化 ADAS　BMW iX3 長軸版首發倒數

為迎合中國大陸高端消費市場對後座舒適性與車室空間的高度需求，BMW iX3 長軸版的軸距增加了 108 毫米，顯著提升後排乘坐體驗與整體空間感。與此同時，工程團隊透過專屬的底盤與懸吊系統設定，確保車輛在都市日常通勤與長途高速行駛等多種情境下，皆能維持舒適性與穩定性的精緻平衡，且不因軸距加長而影響其靈活性、轉向精準度與整體操控表現。車輛的動態核心由 BMW 全新「Heart of Joy」控制單元與 BMW Dynamic Performance Control 軟體架構共同驅動，能即時協調動力系統、煞車、能量回收與轉向功能，實現平順的動力銜接與一致的動態反饋，並透過獨特的「Soft Stop」功能，帶來品牌有史以來最為平穩的煞停過程。

軸距加長 108mm，導入華為生態與在地化 ADAS　BMW iX3 長軸版首發倒數

車內搭載全新 BMW Panoramic iDrive 人機交互系統，其以 BMW Operating System X 為軟體基礎，旨在維持駕駛專注力的同時提供完整的數位功能。系統核心採用結構清晰的「Visual Cone」視覺佈局，整合 BMW Panoramic Vision 全景視域、3D 抬頭顯示器、駕駛導向的中央顯示幕，以及具備發光控制鍵與觸覺回饋的低調科技多功能方向盤。此設計能讓關鍵行車資訊自然落入駕駛視野範圍，降低認知負荷並提升安全性。數位體驗高度在地化，中國大陸版作業系統約七成軟體工程為本地開發，其中導航功能與高德地圖合作，可精確顯示複雜路口與高速匝道；BMW 智能個人助理則結合阿里巴巴與深度求索的大型語言模型，實現更快速自然的語音交互。車輛亦整合華為技術，包括數位鑰匙、HiCar 以及基於 HarmonyOS NEXT 的 My BMW App，支援車輛、個人裝置與家居生態的無縫連結。

軸距加長 108mm，導入華為生態與在地化 ADAS　BMW iX3 長軸版首發倒數

BMW 與自動駕駛公司 Momenta 合作，專為中國大陸路況與用車場景開發先進駕駛輔助系統 (ADAS) 軟體堆疊。該系統針對當地複雜的都市環境、高速公路及長途旅行進行優化，旨在提供高階駕駛輔助功能，進一步提升行車安全、舒適度與駕駛信心。

軸距加長 108mm，導入華為生態與在地化 ADAS　BMW iX3 長軸版首發倒數

在動力技術方面，新車基於 800V 電氣架構，配備第六代 BMW eDrive 技術，採用圓柱電池電芯與自主研發的 BMW Energy Master 能量管理系統，使其 CLTC 綜合續航里程突破 900 公里，躋身同級最高效的豪華電動車之列。車輛最高充電功率可達 400 kW，僅需約 10 分鐘即可補充超過 400 公里續航，電量從 10% 充至 80% 亦僅需約 21 分鐘。此外，車輛對外供電 (V2L) 功能進一步拓展日常實用性，可直接為外部電器設備供電。

目前，BMW iX3長軸版正在中國大陸及全球多地進行全面的開發與驗證測試。在完成全球首發後，新車計劃率先於中國大陸市場推出，並將陸續導入泰國、馬來西亞、印尼及印度等市場。此舉不僅展現 BMW 對中國大陸市場的高度重視，也標誌著在當地深度開發的產品與技術，正逐步影響並塑造其全球產品陣容的未來走向。隨著首發日期臨近，這款集 Neue Klasse 創新、長軸距舒適與次世代數位智能於一身的純電 SAV，預計將在競爭激烈的全球高端電動車市場中引發高度關注。

軸距加長 108mm，導入華為生態與在地化 ADAS　BMW iX3 長軸版首發倒數

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

霍諾德到了！1小時31分攻頂！　台北101頂端興奮自拍：風好大

