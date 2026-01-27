Honda傳奇名號「HRC即將掛上市售車」！強化性能形象姿態更嗆辣

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
圖文／7Car 小七車觀點

Honda 正在評估擴大 Honda Racing Corporation（HRC）在量產車領域的應用範圍，未來旗下 Honda 與 Acura 多款車型，可能會推出掛上 HRC 名稱的全新車型版本，其中也包含 Civic Type R 與 Integra Type S 這類性能旗艦。此舉被視為原廠進一步強化賽車技術與市售車連結的重要一步，透過更明確的產品線規劃，讓品牌長年累積的賽事經驗，轉化為一般消費者可實際接觸的產品特色。

Honda 近年在品牌策略上，逐步讓 HRC 從單純的賽車部門，轉型為具有產品辨識度的性能象徵，方向與 Hyundai N、Nissan Nismo 以及 Toyota Gazoo Racing 早期的發展路線相當接近。這類以賽事技術為核心的副品牌，已成為各大車廠強化形象與產品差異化的重要工具，而 Honda 也希望透過 HRC，讓消費者更直觀感受到原廠在動態表現與工程調校上的實力。

在近期的東京改裝車展中，Honda 首度對外展示多款 HRC 概念車，提前預告未來產品方向。其中最受關注的，是一輛披上偽裝塗裝的 Civic Type R，外觀導入更具侵略感的空力套件，包括重新設計的前後保險桿、專屬尾翼端板，以及向車底延伸的大型後分流器，整體設定明顯朝向更強烈的賽道風格靠攏。這款 Civic Type R 被定位為 HRC「Sport Line」概念的一環，主軸在於提升道路行駛時的性能表現與操控回饋。

同樣屬於 Sport Line 的，還有一款以賽車風格打造的全新 Prelude 概念車，車身多處採用鍛造碳纖維部件，展現輕量化與視覺張力並重的設計思維。這些車款雖仍屬概念性質，但已清楚勾勒出 HRC 未來在市售性能車上的發展方向，並非僅止於外觀裝飾，而是結合底盤、空力與整體調校的全面升級。

除了性能取向的 Sport Line，Honda 也同步展示另一條名為「Trail Line」的產品概念，重點放在 SUV 車系的戶外風格強化。展出車型包含 CR-V、ZR-V、WR-V 與 Vezel，外觀加上防刮護板、越野風格套件與配件，整體訴求偏向機能性與戶外使用情境，與 Sport Line 的道路性能路線形成明確區隔。

Honda 副社長 Hideo Kawasaka 表示，原廠確實有計畫透過 Honda Racing Corporation 部門，推動 Sport Line 與 Trail Line 相關產品，但目前尚未確認哪些概念車會正式量產，也未公布實際導入市場的地區。這也意味著，東京展出的車款仍屬方向性展示，距離最終市售版本仍有調整空間。

Kawasaka 也強調，賽車始終是 Honda 技術進化的重要根基，原廠持續將賽事中獲得的經驗與技術回饋至量產車開發，目標在於提升駕馭樂趣與整體完成度。這樣的思維，也正是 HRC 產品線得以成立的核心背景。

事實上，Honda 早已為 HRC 產品擴張鋪路。2024 年 SEMA 改裝展中，原廠曾展出一輛大幅強化的 Acura Integra Type S，車上導入多項賽車規格與改裝零件，隨後也由高層證實，HRC 品牌化市售車型的開發正在進行中。隨著這次在東京的概念車展示，Honda 已進一步釋放訊號，HRC 未來不再只是賽道專屬名詞，而有機會成為性能與機能導向產品的重要象徵。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：HondaHRCRacingCorporation賽車汽車新車跑車

