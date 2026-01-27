ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
TOYOTA「新跨界電動休旅北美開賣」台灣雙生車今年見！折合新台幣142萬

▲TOYOTA新年式bZ Woodland北美開賣。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

作為TOYOTA新生代電動軍團之一的bZ Woodland，近來在北美上架新年式，這款新車其實也跟台灣市場有關，作為bZ Woodland雙生車的速霸陸Trailseeker也已經在台灣原廠計畫中，預計今年上陣！

TOYOTA海外全球電動車陣容有改款新bZ4X、C-HR＋、bZ Woodland（bZ4X Touring）等著名三款，分別對應速霸陸旗下的Solterra、Uncharted 、Trailseeker，而台灣速霸陸早已在去年表示，改款新Solterra、Trailseeker、Uncharted等三款都已在計劃內，預計今年陸續導入與台灣車迷見面。

▲TOYOTA新年式bZ Woodland北美開賣。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA bZ Woodland擁有亮眼的外型，以及四驅越野能力。

隨著速霸陸積極拓展台灣電動車產品，台灣TOYOTA部分除了已經導入新bZ4X外，也為另外兩款C-HR＋、bZ Woodland（bZ4X Touring）埋下登台契機。在北美上市的新TOYOTA bZ Woodland開價45,300美金起，折合新台幣約142萬。

▲作為北美同樣在售的兩款電動車，TOYOTA開價引起當地消費者討論。

在北美推出新年式售價的TOYOTA bZ Woodland再度引起當地消費者討論，bZ Woodland 標配雙馬達四驅，最大輸出來到 375 匹馬力，搭配約 74.7 kWh 電池，續航力418公里，而同樣規格的速霸陸Trailseeker 起價卻只要約41,445 美金（約新台幣130萬），讓當地消費者對TOYOTA開價策略產生一大問號。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：TOYOTAbZ4X電動車休旅車跨界充電TeslabZ3C-HR+bZ4X Touring

