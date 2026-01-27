ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣「鴻華先進第2款國產休旅」即將上市守住百萬內！5人、7人座都有

▲鴻華先進新Cavira現身車安網！代表離最終上市不遠了。（圖／翻攝自《車安網》）

▲鴻華先進新Cavira現身車安網！代表離最終上市不遠了。（圖／翻攝自《車安網》）

記者徐煜展／綜合報導

隨著鴻海集團旗下Foxtron 鴻華先進科技完成對 Luxgen納智捷的全面收購後，品牌旗下電動休旅n7的動向成為市場關注焦點。而最新車輛安全資訊網資料顯示，一款名為 Foxtron Cavira 的新車型已悄然浮現，暗示n7後繼車的新改款即將問世。

▲內政部消防署網站曝光鴻華先進未來動向。（圖／翻攝自《內政部消防署》）

▲消防署、車安網都出現Foxtron Cavira新車。（圖／翻攝自內政部消防署）

繼日前內政部消防署曝光後，車安網再度出現Foxtron Cavira國產電動車，也代表鴻華先進第2款國產車將由Cavira出線，將維持5人、7人座布局，加上更大的車室空間，來與第1款Bria來作產品區隔。

Cavira 的外觀與北美版鴻海Model C有明顯相似之處，包括貫穿式 LED 燈組搭配新 Foxtron 廠徽，以及具動感造型的輪圈設計；內裝方面則導入與 Bria 類似的數位化座艙布局，有更直觀的懸浮式觸控螢幕和多功能方向盤，讓整體質感與現行n7形成明顯差異。

▲鴻華先進已經出現第2款Cavara國產電動車身影！（圖／翻攝自鴻華先進）

▲Cavira預計維持百萬內入手門檻。

至於消費者最關心的售價，為了維持國產電動休旅的價格優勢，Cavira有望延續n7過去 99.9 萬元起的入手門檻，持續鎖定百萬內電動車市場，對抗進口品牌與其他新生代對手。

隨著車安資料曝光，Cavira 距離正式亮相已不遠，後續是否會以「n7改款」或全新車名登場、實際配備與售價策略為何，都將成為 2026 年台灣國產電動車市場的重要觀察重點。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：鴻海電動車Model BModel CModel CModel V休旅跨界Foxtron BriaCavira

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【下月就退役】疑踹椅背遭運將丟包台64　替代役男醉倒遭4車輾亡

推薦閱讀

台灣「鴻華先進第2款國產休旅」即將上市守住百萬內！5人、7人座都有

台灣「鴻華先進第2款國產休旅」即將上市守住百萬內！5人、7人座都有

現代「大改款入門小海外現身」今年發表！挑戰TOYOTA神車Yaris Cross

現代「大改款入門小海外現身」今年發表！挑戰TOYOTA神車Yaris Cross

TOYOTA「新跨界電動休旅北美開賣」台灣雙生車今年見！折合新台幣142萬

TOYOTA「新跨界電動休旅北美開賣」台灣雙生車今年見！折合新台幣142萬

台灣「國產Nissan Kicks」後繼有人！全新Kait入門休旅有望來補位

台灣「國產Nissan Kicks」後繼有人！全新Kait入門休旅有望來補位

Volvo宣布「啟動大規模OTA線上更新」！2020年後車款將獲全新介面

Volvo宣布「啟動大規模OTA線上更新」！2020年後車款將獲全新介面

全球電動車銷量「2025年再創新高」！賣出2070萬輛　美國逆風下跌

全球電動車銷量「2025年再創新高」！賣出2070萬輛　美國逆風下跌

最新文章

台灣「鴻華先進第2款國產休旅」即將上市2026-01-27

現代「大改款入門小海外現身」今年發表2026-01-27

TOYOTA「新跨界電動休旅北美開賣」2026-01-27

台灣「國產Nissan Kicks」後繼有人2026-01-27

Volvo宣布啟動大規模OTA線上更新2026-01-26

全球電動車銷量2025年再創新高2026-01-26

福斯「新休旅上路測試」命名ID.Tiguan2026-01-26

TOYOTA「全新跑旅日本即將開賣」台灣有望今年見2026-01-26

改款「小米新SU7開賣」折合新台幣102萬2026-01-26

台灣「現代跨界休旅」官網售價調整2026-01-26

熱門文章

台灣「國產Nissan Kicks」後繼有人2026-01-27

Volvo宣布啟動大規模OTA線上更新2026-01-26

台灣「現代跨界休旅」官網售價調整2026-01-26

TOYOTA「全新跑旅日本即將開賣」台灣有望今年見2026-01-26

TOYOTA「新跨界電動休旅北美開賣」2026-01-27

全球電動車銷量2025年再創新高2026-01-26

2026-01-24

改款「小米新SU7開賣」折合新台幣102萬2026-01-26

【周焦點】進口中型休旅大砍50萬2026-01-24

「MG全新7人座休旅」今年開賣2026-01-20

相關新聞

現代「大改款入門小海外現身」今年發表！挑戰TOYOTA神車Yaris Cross

現代「大改款入門小海外現身」今年發表！挑戰TOYOTA神車Yaris Cross

TOYOTA「新跨界電動休旅北美開賣」台灣雙生車今年見！折合新台幣142萬

TOYOTA「新跨界電動休旅北美開賣」台灣雙生車今年見！折合新台幣142萬

台灣「國產Nissan Kicks」後繼有人！全新Kait入門休旅有望來補位

台灣「國產Nissan Kicks」後繼有人！全新Kait入門休旅有望來補位

全球電動車銷量「2025年再創新高」！賣出2070萬輛　美國逆風下跌

全球電動車銷量「2025年再創新高」！賣出2070萬輛　美國逆風下跌

TOYOTA「全新跑旅日本即將開賣」台灣有望今年見！外觀超帥、空間不輸RAV4

TOYOTA「全新跑旅日本即將開賣」台灣有望今年見！外觀超帥、空間不輸RAV4

讀者迴響

熱門文章

台灣「國產Nissan Kicks」後繼有人！全新Kait入門休旅有望來補位

台灣「國產Nissan Kicks」後繼有人！全新Kait入門休旅有望來補位

Volvo宣布「啟動大規模OTA線上更新」！2020年後車款將獲全新介面

Volvo宣布「啟動大規模OTA線上更新」！2020年後車款將獲全新介面

美規車零關稅還沒來、國產車先降價！台灣「現代跨界休旅」官網售價調整

美規車零關稅還沒來、國產車先降價！台灣「現代跨界休旅」官網售價調整

TOYOTA「全新跑旅日本即將開賣」台灣有望今年見！外觀超帥、空間不輸RAV4

TOYOTA「全新跑旅日本即將開賣」台灣有望今年見！外觀超帥、空間不輸RAV4

TOYOTA「新跨界電動休旅北美開賣」台灣雙生車今年見！折合新台幣142萬

TOYOTA「新跨界電動休旅北美開賣」台灣雙生車今年見！折合新台幣142萬

全球電動車銷量「2025年再創新高」！賣出2070萬輛　美國逆風下跌

全球電動車銷量「2025年再創新高」！賣出2070萬輛　美國逆風下跌

「6代TOYOTA RAV4」剛上市就出狀況！大陸一汽豐田、廣汽豐田召回上萬輛

「6代TOYOTA RAV4」剛上市就出狀況！大陸一汽豐田、廣汽豐田召回上萬輛

改款「小米新SU7開賣」折合新台幣102萬！最遠可跑超過900公里

改款「小米新SU7開賣」折合新台幣102萬！最遠可跑超過900公里

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366