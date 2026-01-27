台灣「鴻華先進第2款國產休旅」即將上市守住百萬內！5人、7人座都有

▲鴻華先進新Cavira現身車安網！代表離最終上市不遠了。（圖／翻攝自《車安網》）

記者徐煜展／綜合報導

隨著鴻海集團旗下Foxtron 鴻華先進科技完成對 Luxgen納智捷的全面收購後，品牌旗下電動休旅n7的動向成為市場關注焦點。而最新車輛安全資訊網資料顯示，一款名為 Foxtron Cavira 的新車型已悄然浮現，暗示n7後繼車的新改款即將問世。

▲消防署、車安網都出現Foxtron Cavira新車。（圖／翻攝自內政部消防署）

繼日前內政部消防署曝光後，車安網再度出現Foxtron Cavira國產電動車，也代表鴻華先進第2款國產車將由Cavira出線，將維持5人、7人座布局，加上更大的車室空間，來與第1款Bria來作產品區隔。

Cavira 的外觀與北美版鴻海Model C有明顯相似之處，包括貫穿式 LED 燈組搭配新 Foxtron 廠徽，以及具動感造型的輪圈設計；內裝方面則導入與 Bria 類似的數位化座艙布局，有更直觀的懸浮式觸控螢幕和多功能方向盤，讓整體質感與現行n7形成明顯差異。

▲Cavira預計維持百萬內入手門檻。

至於消費者最關心的售價，為了維持國產電動休旅的價格優勢，Cavira有望延續n7過去 99.9 萬元起的入手門檻，持續鎖定百萬內電動車市場，對抗進口品牌與其他新生代對手。

隨著車安資料曝光，Cavira 距離正式亮相已不遠，後續是否會以「n7改款」或全新車名登場、實際配備與售價策略為何，都將成為 2026 年台灣國產電動車市場的重要觀察重點。