賓士最高檔「旗艦S-Class新改款」發表！化身移動豪宅辦公室

▲賓士新改款S-Class海外正式發表！（圖／翻攝自賓士）

▲賓士新改款S-Class海外正式發表！（圖／翻攝自賓士）

記者徐煜展／綜合報導

海外賓士Mercedes-Benz於台灣時間1月30日凌晨發表最新小改款S-Class，外型仍維持熟悉的豪華氣場，但在動力、科技與車內娛樂系統上全面升級，尤其 V8 引擎不但沒消失，馬力還更猛，對高端豪華房車買家絕對是加分選項。

▲賓士新改款S-Class海外正式發表！（圖／翻攝自賓士）

▲賓士新改款S-Class海外正式發表！（圖／翻攝自賓士）

▲車頭加入發光三芒星水箱罩。

新改款S-Class 在視覺上最明顯的改變，水箱護罩放大 20%，並且首次加入 發光照明效果，配合車頭及尾燈內的星形元素設計，讓這輛老闆帝王座駕在白天或夜晚都有更強烈的氣場。車標也可選配會發光的三芒星立標，成為極具辨識度的豪華細節。

▲賓士新改款S-Class海外正式發表！（圖／翻攝自賓士）

▲賓士新改款S-Class海外正式發表！（圖／翻攝自賓士）

▲內裝滿滿科技亮點大螢幕。

新S-Class車內螢幕重點，採用最新 MBUX Superscreen 布局，整合14.4 吋中控大螢幕、12.3 吋副駕乘客觸控螢幕、12.3 吋數位儀表，並採用全新 MB.OS 內建車用超級電腦系統，整合資訊娛樂、導航與 AI 語音助手，支援更自然的對話式指令。

後座也不馬虎，後座乘客可選配13.1吋娛樂螢幕，搭配可拆式遙控器與內建視訊會議功能，讓這輛 S-Class 真正變成「移動會議室／董事長辦公室」。另外還有像是前座加熱安全帶、雙無線充電座、全新操作介面按鈕與環艙氛圍光等細節增強。

▲賓士新改款S-Class海外正式發表！（圖／翻攝自賓士）

▲動力提供多種選擇，V8動力輸出強悍。

S500搭載3.0升直六渦輪增壓引擎；S580為新世代 V8 引擎；S580e為插電式油電動力，其中 S580搭載全新4.0 升 V8 雙渦輪引擎，搭配輕油電技術，輸出提升到約 530 匹馬力，轉速反應更快、運轉更細緻。插電油電版 S580e則在動力總輸出上也有顯著提升。

所有車型標配 9 速自排與 4Matic 全時四驅，搭配重新調校的 AIRMATIC 氣壓懸吊與智慧型阻尼控制，目標除了靜謐舒適，也兼顧高檔駕馭感受。

關鍵字：賓士GLC Coupe休旅大改款benzCLA轎跑A-ClassCLAS-Class

