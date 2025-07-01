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102000元起！三陽「JET SL+ SuperC原廠升級版」開賣　賽車科技全面下放

▲102000元起！三陽「JET SL+原廠升級版」開賣　賽車科技全面下放。（圖／記者張慶輝攝）

▲SYM三陽推出125c.c.的JET SL SuperC與158c.c.的JET SL+ SuperC，透過導入賽事科技強化性能與油耗表現。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台中報導

SYM三陽今（1）日發表全新JET SL SuperC與JET SL+ SuperC，並開出102,000元與106,500元起的首購優惠價（已扣購車金不含牌險），自即日起開始販售；JET車系自從2015年推出、並進軍國內最大速克達賽事TSR以來，迄今已經拿到146座冠軍獎盃，並且場上有7成車手都選用JET車款，此次推出的「Super C」就是導入許多賽車科技，進一步強化性能表現，搶攻暑假旺季的購車熱潮。

▲102000元起！三陽「JET SL+原廠升級版」開賣　賽車科技全面下放。（圖／記者張慶輝攝）

▲目前TSR賽場上有7成車手選用JET作為戰駒，SYM開發團隊也以廠隊之姿進軍賽事。

「SuperC」是TSR賽事中的一個組別，相較於高等級的A、B組來說，SuperC的改裝規範相對嚴格，引擎系統能變動的幅度有限，所以車款出廠時的原始性能就更為重要；JET除了備受場上車手愛用以外，SYM開發團隊也在2022年以廠隊之姿進軍TSR，透過實際參戰獲取更多寶貴資料，再將其導入市售車款，實現不斷進步的正向循環。

▲102000元起！三陽「JET SL+原廠升級版」開賣　賽車科技全面下放。（圖／記者張慶輝攝）

▲102000元起！三陽「JET SL+原廠升級版」開賣　賽車科技全面下放。（圖／記者張慶輝攝）

▲SuperC針對進排氣、引擎內部與傳動機構進行升級，使得最大馬力來到13匹與15.8匹。

這次JET SL SuperC與JET SL+ Super C最大亮點就是動力進化，進氣管口徑從37mm加大到40mm並縮短20mm，集氣箱容積增加5%，節流閥口徑加大至30mm，排氣管前段口徑從25.4mm加大至28.6mm，引擎內部將壓縮比提高至12：1，活塞增加二硫化鉬塗層降低摩擦，曲軸也做了輕量化，搭配能更快進入工作溫度的雙路徑水泵，再加上傳動改採雙齒皮帶，以上變動使得125c.c.的馬力提升至13匹，158c.c.更來到15.8匹，而且在引擎效率提升之後，兩者的油耗都有所進步，實現「既會跑又省油」。

▲102000元起！三陽「JET SL+原廠升級版」開賣　賽車科技全面下放。（圖／記者張慶輝攝）

▲煞車部分針對總泵進行變更，使得制動效率提升18%，在動力升級的同時也能停得下來。

除了引擎與周邊的變動外，SYM也藉由這次推出「競能電驅ZRSG 3.0」技術，簡單說就是「JET現在也有電推了」，這同樣是SYM廠隊實際於賽事驗證的最新科技，能自動在適當時機為引擎提供額外的推力，並且會隨時監控電瓶狀況避免過放，若騎士不放心，全新換裝的VA彩色儀表板也能監控電壓。

▲102000元起！三陽「JET SL+原廠升級版」開賣　賽車科技全面下放。（圖／記者張慶輝攝）

▲全新VA彩色儀表板能清楚顯示豐富資訊，電控則有TCS循跡防滑與BOSCH 10 ABS防鎖死煞車系統。

車色選項方面，JET SL SuperC提供幻光白、勁能綠、闇夜紫，JET SL+ SuperC則有潛艇灰、煙茶黑與幻光白，兩者的拉花彩貼樣式也有區別；另外為了慶祝JET的賽場成就，JET SL+ SuperC還推出「連冠10周年特仕版」，延續SYM廠隊賽車的彩繪仕樣，以白色為基底，搭配紅藍元素點綴，提供熱血車迷別具特色的選擇。

▲102000元起！三陽「JET SL+原廠升級版」開賣　賽車科技全面下放。（圖／記者張慶輝攝）

▲102000元起！三陽「JET SL+原廠升級版」開賣　賽車科技全面下放。（圖／記者張慶輝攝）

▲連冠10周年特仕版承襲了SYM廠隊賽車的彩繪仕樣，以白色為基底搭配紅藍元素更搶眼。

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