Bugatti最新旗艦超跑「瑞典極寒測試中」！極光＋冰雪驗證極緻性能

圖文／7Car 小七車觀點

Bugatti Tourbillon 近日持續進行開發驗證作業，原廠最新釋出的《A New Era》系列紀錄影片，便將測試場景帶往瑞典北部 Arjeplog 的 Colmis Proving Ground 極地測試場。在零下低溫、積雪與結冰路面的嚴苛環境下，Bugatti 工程團隊針對這款新世代旗艦超跑展開多項冬季測試，希望確認其在極端氣候中的穩定性與操控表現。

Tourbillon 作為 Bugatti 全新世代產品，採用全新平台架構，並搭載自然進氣 V16 引擎與三具電動馬達組成的混合動力系統，綜效輸出達 1,800 匹馬力。原廠表示，這不僅代表品牌性能技術的新里程碑，更象徵 Bugatti 在電氣化時代下對極致性能的重新定義。然而，高性能並不僅止於帳面數據，Bugatti 更強調，真正的重要課題在於各項系統如何於任何環境中協同運作，維持品牌一貫的精準與駕駛感受。

此次瑞典測試的重點，主要圍繞在低抓地力環境下的車輛動態調校，包括 HVAC 空調系統、ABS 防鎖死煞車、ESC 電子車身穩定系統、循跡控制與四輪驅動扭力分配等項目。由於測試路面涵蓋拋光冰面、積雪、泥雪與乾燥柏油等不同狀態，因此能進一步觀察 Tourbillon 在抓地力快速變化時的反應與穩定性。Bugatti Rimac 首席開發試車手 Miroslav Zrnčević 也提到，即便超級跑車並非主要針對雪地環境打造，但對 Bugatti 而言，車輛必須在任何氣候條件下都展現符合品牌標準的性能與可靠性。

在底盤與動態設定方面，Tourbillon 的前軸配置兩具電動馬達，可實現更細膩的四輪驅動控制與扭力分配，而自然進氣 V16 與第三具電動馬達則負責後輪輸出。根據不同駕駛模式，車輛性格也會有所改變。Comfort 模式著重穩定與安心感，即便低抓地力環境下仍維持沉穩反應；Sport 模式則進一步提升靈活性與動態回饋；至於 Track 模式則將更多扭力分配至後軸，提供更高自由度與更明顯的滑移特性，同時保留電子系統的安全輔助。

Bugatti 表示，整個冬季驗證計畫歷時約四週，由約 20 人組成的團隊輪班執行測試作業，並需把握有限的低溫測試時機，在日夜不斷變化的氣候條件中持續收集數據。除了技術驗證之外，團隊也記錄下極地環境中的特殊景象，包括馴鹿出沒與極光景色等畫面。原廠指出，這些嚴苛測試的目的，在於確保 Tourbillon 不僅擁有強大性能，更能在各種條件下維持 Bugatti 所追求的完整性與駕駛體驗，為品牌新世代篇章奠定基礎。