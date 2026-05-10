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Bugatti最新旗艦超跑「瑞典極寒測試中」！極光＋冰雪驗證極緻性能

圖文／7Car 小七車觀點 

Bugatti Tourbillon 近日持續進行開發驗證作業，原廠最新釋出的《A New Era》系列紀錄影片，便將測試場景帶往瑞典北部 Arjeplog 的 Colmis Proving Ground 極地測試場。在零下低溫、積雪與結冰路面的嚴苛環境下，Bugatti 工程團隊針對這款新世代旗艦超跑展開多項冬季測試，希望確認其在極端氣候中的穩定性與操控表現。

在極光與冰雪中淬鍊性能！　Bugatti Tourbillon 瑞典極寒測試進行中

Tourbillon 作為 Bugatti 全新世代產品，採用全新平台架構，並搭載自然進氣 V16 引擎與三具電動馬達組成的混合動力系統，綜效輸出達 1,800 匹馬力。原廠表示，這不僅代表品牌性能技術的新里程碑，更象徵 Bugatti 在電氣化時代下對極致性能的重新定義。然而，高性能並不僅止於帳面數據，Bugatti 更強調，真正的重要課題在於各項系統如何於任何環境中協同運作，維持品牌一貫的精準與駕駛感受。

在極光與冰雪中淬鍊性能！　Bugatti Tourbillon 瑞典極寒測試進行中

在極光與冰雪中淬鍊性能！　Bugatti Tourbillon 瑞典極寒測試進行中

在極光與冰雪中淬鍊性能！　Bugatti Tourbillon 瑞典極寒測試進行中

此次瑞典測試的重點，主要圍繞在低抓地力環境下的車輛動態調校，包括 HVAC 空調系統、ABS 防鎖死煞車、ESC 電子車身穩定系統、循跡控制與四輪驅動扭力分配等項目。由於測試路面涵蓋拋光冰面、積雪、泥雪與乾燥柏油等不同狀態，因此能進一步觀察 Tourbillon 在抓地力快速變化時的反應與穩定性。Bugatti Rimac 首席開發試車手 Miroslav Zrnčević 也提到，即便超級跑車並非主要針對雪地環境打造，但對 Bugatti 而言，車輛必須在任何氣候條件下都展現符合品牌標準的性能與可靠性。

在極光與冰雪中淬鍊性能！　Bugatti Tourbillon 瑞典極寒測試進行中

在底盤與動態設定方面，Tourbillon 的前軸配置兩具電動馬達，可實現更細膩的四輪驅動控制與扭力分配，而自然進氣 V16 與第三具電動馬達則負責後輪輸出。根據不同駕駛模式，車輛性格也會有所改變。Comfort 模式著重穩定與安心感，即便低抓地力環境下仍維持沉穩反應；Sport 模式則進一步提升靈活性與動態回饋；至於 Track 模式則將更多扭力分配至後軸，提供更高自由度與更明顯的滑移特性，同時保留電子系統的安全輔助。

在極光與冰雪中淬鍊性能！　Bugatti Tourbillon 瑞典極寒測試進行中

在極光與冰雪中淬鍊性能！　Bugatti Tourbillon 瑞典極寒測試進行中

Bugatti 表示，整個冬季驗證計畫歷時約四週，由約 20 人組成的團隊輪班執行測試作業，並需把握有限的低溫測試時機，在日夜不斷變化的氣候條件中持續收集數據。除了技術驗證之外，團隊也記錄下極地環境中的特殊景象，包括馴鹿出沒與極光景色等畫面。原廠指出，這些嚴苛測試的目的，在於確保 Tourbillon 不僅擁有強大性能，更能在各種條件下維持 Bugatti 所追求的完整性與駕駛體驗，為品牌新世代篇章奠定基礎。

在極光與冰雪中淬鍊性能！　Bugatti Tourbillon 瑞典極寒測試進行中

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Bugatti布加迪Tourbillon旗艦超跑跑車汽車新車瑞典極光測試

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